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VODE JADRANA

Ribar ulovio veliku bijelu psinu u Crnoj Gori: Posljednji smrtonosni napad dogodio se prije 51 godinu u Hrvatskoj

Ovo je tek treći zabilježeni ulov u crnogorskim vodama u posljednjih gotovo 30 godina

Snimljena ajkula. G. Mitrović

N. Aj.

24.6.2025

Ribar Gojko Mitrović jučer je dostavio Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore fotografije mlade jedinke velike bijele psine, koju je ulovio i pustio 12 kilometara od crnogorske obale, na dubini od 115 metara.

Ova vrsta prirodno obitava u Jadranskom moru i nastanjuje cijeli Mediteran, ali je njena brojnost danas ipak znatno manja nego u prošlosti.

Rijetka pojava

Velika bijela psina (Carcharodon carcharias) jedna je od najpoznatijih životinjskih vrsta na svijetu, a mediteranska populacija smatra se kritično ugroženom. Pojave ove vrste u mediteranskim zemljama vrlo su rijetke i često se pojedinačno bilježe u naučnoj literaturi.

Prema podacima Instituta, ovo je tek treći zabilježeni ulov u crnogorskim vodama u posljednjih gotovo 30 godina. Posljednja pojava mlade jedinke u Jadranu zabilježena je 2023. u Hrvatskoj.

- Iako odrasle bijele psine mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljude, napadi su iznimno rijetki. Strah ljudi od potencijalno opasnih životinja je razumljiv, ali uz tačne informacije bez senzacionalizma, jasno je da je učestalost napada morskih pasa na ljude znatno manja u usporedbi s mnogim drugim životinjama, uključujući i one koje svakodnevno susrećemo - piše Institut.

U Crnoj Gori zabilježen je samo jedan napad morskog psa na čovjeka, sredinom 20. stoljeća. Na istočnoj obali Jadrana napadi su izuzetno rijetki, a posljednji sa smrtnim ishodom dogodio se u Hrvatskoj 1974. godine.

Posljednji napad bez smrtnog ishoda zabilježen je 2008. kod otoka Visa, kada je bijela psina napala ronioca koji je nosio ulovljenu ribu. Razmak između ta dva napada iznosi više od 30 godina.

Najugroženije grupe kralježnjaka

U većini mediteranskih zemalja, pa tako i u Crnoj Gori, ciljani lov velike bijele psine je zabranjen.

Na Jadranu i u drugim dijelovima Mediterana nedavno je provedeno istraživanje italijanskih kolega u kojem se pokušalo pronaći i označiti jedinku bijele psine. Unatoč višegodišnjim pokušajima, nijedna nije zabilježena.

Velike bijele psine, raže i himere, odnosno hrskavičave ribe, spadaju među najugroženije skupine kralježnjaka na svijetu. Više od trećine vrsta iz te skupine suočeno je s prijetnjom izumiranja.

# CRNA GORA
# AJKULA
# VELIKA BIJELA PSINA
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