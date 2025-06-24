Ribar ulovio veliku bijelu psinu u Crnoj Gori: Posljednji smrtonosni napad dogodio se prije 51 godinu u Hrvatskoj

Ribar Gojko Mitrović jučer je dostavio Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore fotografije mlade jedinke velike bijele psine, koju je ulovio i pustio 12 kilometara od crnogorske obale, na dubini od 115 metara.

Ova vrsta prirodno obitava u Jadranskom moru i nastanjuje cijeli Mediteran, ali je njena brojnost danas ipak znatno manja nego u prošlosti.

Rijetka pojava

Velika bijela psina (Carcharodon carcharias) jedna je od najpoznatijih životinjskih vrsta na svijetu, a mediteranska populacija smatra se kritično ugroženom. Pojave ove vrste u mediteranskim zemljama vrlo su rijetke i često se pojedinačno bilježe u naučnoj literaturi.

Prema podacima Instituta, ovo je tek treći zabilježeni ulov u crnogorskim vodama u posljednjih gotovo 30 godina. Posljednja pojava mlade jedinke u Jadranu zabilježena je 2023. u Hrvatskoj.

- Iako odrasle bijele psine mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljude, napadi su iznimno rijetki. Strah ljudi od potencijalno opasnih životinja je razumljiv, ali uz tačne informacije bez senzacionalizma, jasno je da je učestalost napada morskih pasa na ljude znatno manja u usporedbi s mnogim drugim životinjama, uključujući i one koje svakodnevno susrećemo - piše Institut.