Vrhovni sud Crne Gore potvrdio: Troje optuženih za ubistvo policajca osuđeni na po 40 godina zatvora

Vrhovni sud Crne Gore potvrdio je presudu kojom su Luan Hasanaj, Ljuljzim Hasanaj i Nura Hasanaj pravosnažno osuđeni na po 40 godina zatvora zbog teškog ubistva policajca Milutina Lekovića u Herceg Novom u decembru 2019. godine.

Rješenje je doneseno nakon što su odbijene žalbe optuženih i njihovih branilaca kao neosnovane, čime je potvrđena presuda Apelacionog suda Crne Gore (Kž.br.101/24 od 10. decembra 2024. godine), saopćeno je iz Vrhovnog suda.

- Podsjećamo, presudom Višeg suda u Podgorici iz marta 2024. godine, svi optuženi su osuđeni na jedinstvene kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od po 40 godina, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru od 15. decembra 2019. godine.

Apelacioni sud Crne Gore je u decembru 2024. djelimično uvažio žalbe dvoje optuženih i oslobodio ih krivice za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, ali je presudu za teško ubistvo potvrdio.

Vrhovni sud je, kako se navodi u obrazloženju, ocijenio da su sve relevantne činjenice pravilno i potpuno utvrđene, da je zakon pravilno primijenjen, te da nije bilo povreda postupka koje bi uticale na zakonitost i pravilnost donesene presude.

Ovom odlukom Vrhovnog suda, presuda je postala pravosnažna - zaključuje se u saopćenju.