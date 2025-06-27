Zukorlić odgovorio Helezu: U Srebrenici je počinjen genocid, moj stav zna i Vučić, vidimo se 11. jula

- Ne znam šta nije jasno Zukanu Helezu? U Srebrenici je počinjen genocid i ovo nije samo pitanje mog stava već i poštovanje sudskih presuda. Uvijek sam bio uz Srebreničane! Očekivao sam da će ta 30. godišnjica genocida biti politizovana, ali nisam očekivao da će politizacija doći upravo od pojedinaca iz mog naroda kome je Srebrenica svetinja.

Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Republike Srbije Usame Zukorlić uputio je demanti na, kako navodi, optužbe ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, koji ga je nakon zvanične posjete Sarajevu javno prozvao zbog, kako je naveo, "nejasnog odnosa prema genocidu u Srebrenici i ratnim zločinima".

Moj stav o Srebrenici poznat je svima, od samih Srebreničana do Aleksandra Vučića i na taj stav nikad neće utjecati politika, kao što je bio jasan i u vrijeme mog rahmetli oca koji sarađivao sa njim na istim osnovama. Bio bih najsretniji kada bi svijest o presuđenom genocidu u Srebrenici dijelila i sama Vlada Srbije. Nadam se da ćemo dočekati i taj dan - navodi Zukorlić.

On je odbacio svako povezivanje sa Miloradom Dodikom:

- Također, želim jasno da poručim: Nema nikakve potrebe da se moje ime povezuje sa Miloradom Dodikom. Njegovu retoriku i ponašanje sam uvijek osuđivao. Dodik je do jučer bio vaš koalicioni partner, a vi ste na funkciju ministra izabrani upravo glasovima njegovih poslanika i tada ste ga hvalili.

Na kraju poručuje da ostaje posvećen dijalogu i izgradnji mostova između dva naroda i dvije države, te najavljuje prisustvo komemoraciji u Srebrenici 11. jula.

- Vidimo se u Srebrenici - zaključio je Zukorlić.