Šef policije tvrdi da demonstranti nisu htjeli propustiti Hitnu pomoć: Snimak pokazuje drugačije

Direktor srbijanske policije Dragan Vasiljević izjavio je da su zbog povrijeđenog policajca tokom sukoba demonstranata i policije u Beogradu pozvali Hitnu pomoć, ali da građani u Ulici kneza Miloša nisu htjeli propustiti vozilo kako bi mu se pružila pomoć.

No to demantira izvještavanje novinara, kao i snimke objavljene na društvenim mrežama na kojima se vidi trenutak prolaska sanitetskog vozila.

Kako javlja reporter N1, prije nego što je došlo do snažne intervencije Policijske brigade i intenzivnijeg potiskivanja građana niz Ulicu kneza Miloša, građani su željeli propustiti vozilo Hitne pomoći, ali to nije dopustila policijska brigada jer su, prema svemu sudeći, strahovali da bi uz vozilo mogli proći i ljudi, čime bi se narušila linija koju su držali.

Kako je tačno izgledao prolazak Hitne pomoći, jasno pokazuju i snimke koje su objavljene na društvenim mrežama.