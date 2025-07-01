Hrvatska političarka: Thompson širi mržnju, koncert treba zabraniti

Za nekoliko dana održat će se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu i okupit će oko 500.000 ljudi. Zbog dolaska brojnih posjetitelja, na prvi vikend velikih smjena turista, očekuju se gužve, prometni zastoji te ograničenja.

Dio grada bit će u prometnoj karanteni kako bi se osigurao pristup Hipodromu, ali i jamčio neometan prolaz hitnim službama. Publiku će se čuvati i sa zemlje i iz zraka – svaki metar Hipodroma pokriven je posebnim kamerama.

Katarina Peović, bivša zastupnica iz Radničke fronte, kazala je kako koncert treba zabraniti.

"Postoje samo neke situacije u kojima se treba zabraniti određene događaje. To su događaji koji veličaju nacionalnu, vjersku i rasnu netrpeljivost. Ovo je pjevač koji veliča nacionalnu i rasnu netrpeljivost, odnosno nacionalnu netrpeljivost. Prilično je jasno u kojoj situaciji se ne može.

Postoji sloboda, ali ne možete u javnom prostoru zagovarati genocidne politike, ne možete zagovarati mržnju prema drugima, izjavila je za HTV-ov Studio 4 Katarina Peović iz Radničke fronte.