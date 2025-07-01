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KATARINA PEOVIĆ

Hrvatska političarka: Thompson širi mržnju, koncert treba zabraniti

Katarina Peović, bivša zastupnica iz Radničke fronte, kazala je kako koncert treba zabraniti

Hrvatski sabor

D. H.

1.7.2025

Za nekoliko dana održat će se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu i okupit će oko 500.000 ljudi. Zbog dolaska brojnih posjetitelja, na prvi vikend velikih smjena turista, očekuju se gužve, prometni zastoji te ograničenja.

Dio grada bit će u prometnoj karanteni kako bi se osigurao pristup Hipodromu, ali i jamčio neometan prolaz hitnim službama. Publiku će se čuvati i sa zemlje i iz zraka – svaki metar Hipodroma pokriven je posebnim kamerama.

Katarina Peović, bivša zastupnica iz Radničke fronte, kazala je kako koncert treba zabraniti.

"Postoje samo neke situacije u kojima se treba zabraniti određene događaje. To su događaji koji veličaju nacionalnu, vjersku i rasnu netrpeljivost. Ovo je pjevač koji veliča nacionalnu i rasnu netrpeljivost, odnosno nacionalnu netrpeljivost. Prilično je jasno u kojoj situaciji se ne može.

Postoji sloboda, ali ne možete u javnom prostoru zagovarati genocidne politike, ne možete zagovarati mržnju prema drugima, izjavila je za HTV-ov Studio 4 Katarina Peović iz Radničke fronte.

# MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
# KATARINA PEOVIĆ
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