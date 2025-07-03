Skupštini Srbije podnijet Prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici

Poslanički klub okupljen oko Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka podnio je danas Skupštini Srbije prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, saopćila je ta stranka.

U saopćenju se navodi da je prijedlog zasnovan na "presudama Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i na Rezoluciji Generalne skupštine UN-a 78/282 iz 2024. godine, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici".

- Jasno i nedvosmisleno pozivamo Narodnu skupštinu i sve poslanike da pokažu moralnu odgovornost, historijsku zrelost i evropsku orijentaciju i opredijeljenost istini. Prihvatanje ove rezolucije znači jasno distanciranje Srbije od politike negiranja, nekažnjivosti i glorifikacije zločina i zločinaca - stoji u prijedlogu.

Poslanički klub, koji osim SDA Sandžaka čine i Pokret slobodnih građana (PSG) i Partija za demokratsko djelovanje (PDD), zatražio je da Skupština Srbije o ovom prijedlogu odluči po hitnom postupku.