Studenti pozvali građane na protest protiv policijskog nasilja

Studenti okupljeni u inicijativi "Studenti u blokadi" putem svog zvaničnog Instagram profila pozvali su sve građane Beograda da 4. jula, od 7 sati ujutro, započnu totalnu blokadu glavnog grada Srbije.
Kako navode, razlog za ovakav potez jeste, kako tvrde, "brutalnost policije prema studentima i građanima".
U sklopu poziva, studenti su objavili fotografije i videosnimke na kojima se, prema njihovim tvrdnjama, vidi nasilje koje je nad građanima sinoć izvršila policija tokom protesta i blokada.
Na jednom od snimaka prikazan je trenutak kada je policija nasrnula na građane na Vračaru, nakon čega je, kako navode, Žandarmerija bez ikakvog povoda napala okupljene ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gdje je uhapšen veliki broj studenata i građana.