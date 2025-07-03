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"BEOGRAD SUTRA STAJE"

Studenti pozvali građane na protest protiv policijskog nasilja

Pozvali su sve građane Beograda da od 7 sati ujutro započnu totalnu blokadu glavnog grada Srbije

S ranijih protesta. Anadolija

M. Až.

3.7.2025

Studenti okupljeni u inicijativi "Studenti u blokadi" putem svog zvaničnog Instagram profila pozvali su sve građane Beograda da 4. jula, od 7 sati ujutro, započnu totalnu blokadu glavnog grada Srbije.

Kako navode, razlog za ovakav potez jeste, kako tvrde, "brutalnost policije prema studentima i građanima".

U sklopu poziva, studenti su objavili fotografije i videosnimke na kojima se, prema njihovim tvrdnjama, vidi nasilje koje je nad građanima sinoć izvršila policija tokom protesta i blokada.

Na jednom od snimaka prikazan je trenutak kada je policija nasrnula na građane na Vračaru, nakon čega je, kako navode, Žandarmerija bez ikakvog povoda napala okupljene ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gdje je uhapšen veliki broj studenata i građana.

# SRBIJA
# STUDENTI
# PROTESTI
# BEOGRAD
# STUDENTI U BLOKADI
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