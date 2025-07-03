Studenti pozvali građane na protest protiv policijskog nasilja

Studenti okupljeni u inicijativi "Studenti u blokadi" putem svog zvaničnog Instagram profila pozvali su sve građane Beograda da 4. jula, od 7 sati ujutro, započnu totalnu blokadu glavnog grada Srbije.

Kako navode, razlog za ovakav potez jeste, kako tvrde, "brutalnost policije prema studentima i građanima".