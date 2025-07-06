Ja komandujem ovdje: Potez policajca u Novom Pazaru oduševio cijeli Balkan

U moru snimaka koji posljednjih dana dolaze iz Srbije i prikazuju nemile scene s blokada, prekomjernu upotrebu sile, hapšenja i sukobe, iz Novog Pazara stiže jedan potpuno drugačiji prizor koji je oduševio korisnike društvenih mreža.

Naime, tokom mirnog protesta građana koji su prelazili pješački prelaz u znak nezadovoljstva, jedan policajac pokazao je da se razum i ljudskost i dalje mogu nositi sa stresnim situacijama, bez tenzija.

Dok su učesnici protesta prelazili ulicu, policajac je stajao sa strane i smireno regulisao saobraćaj, bez ikakvih sukoba ili pritisaka. U jednom trenutku, jedan nervozni vozač počeo je da trubi, očito nezadovoljan što mora čekati.

Policajac mu je tada odgovorio:

-Nemoj da mi sviraš, nego sačekaj, stani. Ja komandujem ovdje, ne ti.

Zatim se srdačno pozdravio s jednom prolaznicom, što je izazvalo smijeh i simpatije na društvenim mrežama.

Korisnici društvenih mreža širom regije poručili su mu da je "genijalac", dok se snimak u rekordnom roku proširio internetom i postao pravi viralni hit.







