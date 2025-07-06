Božinović o kritikama iz SDP-a i ustaškim simbolima na koncertu Thompsona: Ne znam gdje ti ljudi žive

Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izrazio je zadovoljstvo organizacijom koncerta Marka Perkovića Tompsona koji je sinoć održan na zagrebačkom Hipodromu. U emisiji Dnevnik na HRT-u istakao je da će hrvatska policija procesuirati sve slučajeve pjevanja zabranjenih pjesama i isticanja ustaške ikonografije.

Božinović je rekao da je koncert, s bezbjednosnog aspekta, prošao izuzetno dobro te pohvalio i organizacioni tim izvođača za profesionalno obavljen posao.

- 99,9 posto posjetilaca slijedilo je upute - rekao je Božinović, zahvalivši i građanima obližnjih naselja zbog strpljenja.

Komentarišući 123 privedene osobe, uglavnom zbog korištenja pirotehnike, rekao je da je taj broj čak i manji od očekivanog s obzirom na broj posjetilaca.

- Policija je uvijek procesuirala i procesuirat će - rekao je ministar, dodavši da su se jučer pojavile brojne dezinformacije i preuveličavanja.

Na pitanje o pjevanju spornih pjesama i ustaškoj simbolici, Božinović je poručio: "Stvarno ne mogu razumjeti one koji žele etiketirati ovaj događaj i pola miliona ljudi kao da su ekstremisti ili radikali. Hrvatska policija će, kao i uvijek, pojedinačne slučajeve procesuirati."

Božinović je kritikovao i političke stranke SDP i Možemo zbog osuda koncerta i ponašanja posjetilaca.

- Ne znam gdje ti ljudi žive - dodao je.