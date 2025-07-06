Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTPREDSJEDNIK VLADE

Božinović o kritikama iz SDP-a i ustaškim simbolima na koncertu Thompsona: Ne znam gdje ti ljudi žive

Stvarno ne mogu razumjeti one koji žele etiketirati ovaj događaj i pola miliona ljudi kao da su ekstremisti ili radikali, rekao je

Davor Božinović. Avaz

M. Až.

6.7.2025

Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izrazio je zadovoljstvo organizacijom koncerta Marka Perkovića Tompsona koji je sinoć održan na zagrebačkom Hipodromu. U emisiji Dnevnik na HRT-u istakao je da će hrvatska policija procesuirati sve slučajeve pjevanja zabranjenih pjesama i isticanja ustaške ikonografije.

Božinović je rekao da je koncert, s bezbjednosnog aspekta, prošao izuzetno dobro te pohvalio i organizacioni tim izvođača za profesionalno obavljen posao.

- 99,9 posto posjetilaca slijedilo je upute - rekao je Božinović, zahvalivši i građanima obližnjih naselja zbog strpljenja.

Komentarišući 123 privedene osobe, uglavnom zbog korištenja pirotehnike, rekao je da je taj broj čak i manji od očekivanog s obzirom na broj posjetilaca.

- Policija je uvijek procesuirala i procesuirat će - rekao je ministar, dodavši da su se jučer pojavile brojne dezinformacije i preuveličavanja.

Na pitanje o pjevanju spornih pjesama i ustaškoj simbolici, Božinović je poručio: "Stvarno ne mogu razumjeti one koji žele etiketirati ovaj događaj i pola miliona ljudi kao da su ekstremisti ili radikali. Hrvatska policija će, kao i uvijek, pojedinačne slučajeve procesuirati."

Božinović je kritikovao i političke stranke SDP i Možemo zbog osuda koncerta i ponašanja posjetilaca.

- Ne znam gdje ti ljudi žive - dodao je.

# MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
# SDP HRVATSKE
# DAVOR BOŽINOVIĆ
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.