Kandić pozvala Vučića da položi cvijeće na "Kamen spomenika 8372" u Beogradu

Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, pozvala je Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, da položi vijenac na "kamen spomenik" kod Brankovog mosta u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, prenosi Danas.rs.

U objavi na mreži X, Kandić je Vučiću poziv uputila "Pozivamo predsjednika Srbije da položi cvijeće pored Kamen Spomenika „8372“, koji su, ispod Brankovog mosta u Beogradu, postavile nevladine organizacije, fondacije, umjetnice i umjetnici pod motom Ljudi pamte ljude“- piše u objavi.