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Kandić pozvala Vučića da položi cvijeće na "Kamen spomenika 8372" u Beogradu

U znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

Kandić pozvala Vučića da položi cvijeće u znak sjećanja na Srebrenicu. Društvene mreže

A.H.K

11.7.2025

Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, pozvala je Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, da položi vijenac na "kamen spomenik" kod Brankovog mosta u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, prenosi Danas.rs.

U objavi na mreži X, Kandić je Vučiću poziv uputila  "Pozivamo predsjednika Srbije da položi cvijeće pored Kamen Spomenika „8372“, koji su, ispod Brankovog mosta u Beogradu, postavile nevladine organizacije, fondacije, umjetnice i umjetnici pod motom Ljudi pamte ljude“-  piše u objavi.

# SRBIJA
# GENOCID
# NATAŠA KANDIĆ
# SREBRENICA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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