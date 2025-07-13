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ČESTITKA

Đukanović: Antifašizam je naša sigurnost i brana od pokušaja revizije istorije

Historijska ostvarenja ovog velikog datuma kroz vjekove osvjetljavaju put napretka i razvoja Crne Gore

CdM

E. T.

13.7.2025

Srećan 13. juli - Dan Državnosti svima koji poštuju i ponose se tradicijom slobodarstva i nacionalnog dostojanstva države, poručio je na mreži X bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

- Historijska ostvarenja ovog velikog datuma kroz vjekove osvjetljavaju put napretka i razvoja Crne Gore i predstavljaju siguran okvir za izgradnju modernog demokratskog crnogorskog društva sa izvjesnom evropskom perspektivom. U antifašizmu je naša sigurnost, naša snaga i naša nada u dugovječnost Crne Gore. I sigurna brana od pokušaja revizije historije kojima svjedočimo i ovih dana. Da je vječna Crna Gora -  naveo je Đukanović.

# CRNA GORA
# MILO ĐUKANOVIĆ
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