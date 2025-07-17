Slovenija pokrenula proceduru: Žele izraelske ministre proglasiti personama non grata

Slovenska vlada je danas uvela sankcije Izraelu, saznaje N1 Slovenija. Nakon što ministri vanjskih poslova članica Evropske unije nisu uspjeli postići dogovor o poduzimanju mjera protiv Izraela zbog kršenja ljudskih prava, neke zemlje su odlučile na samostalne poteze.

U utorak su ministri vanjskih poslova članica Evropske unije sjeli za pregovarački stol, ali nisu uspjeli postići dogovor o poduzimanju mjera protiv Izraela zbog kršenja ljudskih prava. Mnogi ministri su izrazili žaljenje, uključujući i slovenačku ministricu vanjskih poslova Tanju Fajon, koja je nakon sastanka naglasila da načelni sporazum o humanitarnoj pomoći za Gazu ne može biti izgovor za nečinjenje.

Kako je ministrica vanjskih poslova Fajon objavila, vlada je usvojila polazne osnove za poduzimanje mjera protiv Itamara Ben-Gvira, izraelskog ministra nacionalne sigurnosti, i Bezalela Smotriča, izraelskog ministra finansija i odbrane.

- Riječ je o ministrima koji svojim genocidnim izjavama podstiču ekstremno nasilje i ozbiljna kršenja ljudskih prava Palestinaca. Javno se zalažu za širenje ilegalnih izraelskih naselja na Zapadnoj obali, prisilna iseljavanja Palestinaca i pozivaju na nasilje nad civilnim palestinskim stanovništvom. Svojim postupcima i stavovima podstiču etničko čišćenje Zapadne obale i Gaze. Takvi postupci su u suprotnosti sa Savjetodavnim mišljenjem o politici i praksi Izraela na okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući Istočni Jerusalem, Međunarodnog suda pravde iz jula 2024. godine. Ovom mjerom Slovenija namjerava proglasiti ministre personama non grata - obrazložio je ministarski tim odluku.

"Konkretni koraci"

U srijedu se u Bogoti okupila koalicija zemalja iz cijelog svijeta, među kojima je bio i predstavnik Slovenije. Dogovorili su se da provedu šest mjera kako bi zaustavili izraelske napade na Gazu i spriječili kršenja međunarodnog prava, izvještava Middle East Eye.

- Počeli smo zajedno raditi na okončanju ere nekažnjivosti. Ovim akcijama želimo pokazati da više nećemo dozvoliti da se međunarodno pravo tretira kao opcionalno ili kao da palestinski životi nisu važni - navodi se u saopćenju Haške grupe. To je blok od osam zemalja čiji je cilj da Izrael pozovu na odgovornost u skladu s međunarodnim pravom.

- Dodali su da se na konsultacijama svih 30 država učesnica jednoglasno složilo da se era nekažnjivosti mora završiti i da se međunarodno pravo mora provoditi bez straha ili favoriziranja, uz jedinstveni poziv na trenutni prekid vatre - naveli su.

Konferenciji u Kolumbiji prisustvovali su Alžir, Bolivija, Bocvana, Brazil, Čile, Kina, Kuba, Džibuti, Honduras, Indonezija, Irak, Irska, Libanon, Libija, Malezija, Meksiko, Namibija, Nikaragva, Norveška, Oman, Pakistan, Palestina, Portugal, Španija, Katar, Turska, Slovenija, Sveti Vincent i Grenadini, Urugvaj i Venecuela.