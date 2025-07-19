Fotografisala plažu u Makarskoj: Da li je i vama ovo jadno?

Na Redditu je osvanula fotografija plaže u Makarskoj u 7 časova koju je podijelila jedna Srpkinja, a prizor je izazvao raspravu. Naime, na fotki se vidi kako je plaža od ranog jutra prekrivena peškirima i rekvizitima koji kupačima služe kao svojevrsna "rezervacija" mjesta.

"Je li i vama ovo jadno? Jedna žena je slikala plažu u 7 ujutro u Makarskoj. Izgleda da ljudi kasno naveče 'rezervišu' mjesto na plažama tako što ostave peškire i kamenje. Da ih je pomakla, letjelo bi perje kad oni dođu... Imate li iskustva/mišljenja?", napisala je anonimna korisnica Reddita koja je objavila fotke plaže.

"Dođeš i pobacaš sve to"

Njena objava izazvala je brojne komentare, a mnogi su napisali kako osuđuju takvo ponašanje, a našlo se i zanimljivih prijedloga.

"Ideš redom, pokupiš ručnike i ležaljke pa ih odneseš na buvljak", "Ja bih došla i pobacala te peskier okolo. Kakva rezervacija mjesta, to ti je isto kao da ja 'rezervišem' klupu u parku. Javna površina, halo!" i "Ha ha, kako bi letjeli ručnici s te plaže, čuj to da 'rezerviraš' mjesto", pisali su korisnici iz Srbije.

Oglasili su se i Hrvati

U komentarima su se oglasili i Hrvati i napisali da komunalni redari ujutro obilaze plaže i fotografišu stvari te da sve ostavljeno pokupe, a povrat se naplaćuje, baš poput kazne za nepropisno parkiranje.

No neki su dodali da se ta praksa ne provodi redovino pa i dalje vlada nered.

"Prolazi ovdje i komunalni redar i isto tako skuplja. Nažalost, prođe samo jednom oko 6.00, pa pravi znalci ostavljaju 'rezervacije' tek negdje oko 6.30", napisao je jedan, a neko je upitao: "Ali ako su budni u 6.30 da ostave ručnike, zašto samo ne ostanu na plaži?", na što je treći odgovorio: "Zato što ustane jedan da postavi pet ručnika pa se vrati da spava još malo i na doručak."