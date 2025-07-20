Grlić Radman iz Osake: Članstvo Crne Gore u EU nacionalni interes Hrvatske

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman predvodio je delegaciju Republike Hrvatske koja je posjetila paviljon Crne Gore na Svjetskoj izložbi EXPO u Osaki, saopćeno je iz Organizacionog tima Crne Gore EXPO 2025, Osaka.

Hrvatski ministar je izrazio zadovoljstvo prezentacijom Crne Gore ističući da je njegova posjeta potvrda bliskih prijateljskih i dobrosusjedskih odnosa Hrvatske i Crne Gore.

Bliski odnosi

- Impresioniran sam promocijom i dojmljivom vizualnosti spoja kulture, identiteta i razvojnih potencijala, ali i onih poruka Crne Gore kao države koja stvara harmoniju zemlje koja živi i spaja različite kulture. Moj današnji dolazak ovdje je potvrda naših bliskih prijateljskih i dobrosusjedskih odnosa - poručio je hrvatski šef diplomatije.

On je istakao da je Hrvatska podržavala evropski put Crne Gore te da će tako i nastaviti jer je, kako je kazao, to i u nacionalnom interesu Hrvatske.

- Naravno, ističemo važnost reformskih procesa ali isto tako i poštovanje svih onih evropskih vrijednosti vladavine prava i pozitivnog pristupa kada je u pitanju rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja - istakao je Grlić Radman.

Bolje razumijevanje

Radman je kazao da su Hrvati Boke Kotorske kao autohtoni narod most saradnje Hrvatske i Crne Gore, te u tom kontekstu pozdravio odluku crnogorske Vlade kojom je, kako je istakao, konačno riješila status doma kulture “Josip Marković” u Donjoj Lastvi.

Menadžment tim Crne Gore na EXPO 2025 u ime Vlade Crne Gore izrazio je zahvalnost hrvatskoj delegaciji.

Zajednički je ocijenjeno da nastup Hrvatske, Crne Gore i Slovenije u istom prostoru na Svjetskoj izložbi u Japanu doprinosi boljem razumijevanju kulture i snažnijoj turističkoj promociji cijelog regiona.