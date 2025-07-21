Slobodanu Pekoviću 20 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva

Specijalno vijeće kojim je predsjedavala sudija Nada Rabrenović, danas je u Višem sudu u Podgorici na 20 godina zatvora osudilo okrivljenog Slobodana Pekovića, koji se ranije prezivao Ćurčić, za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Optuženi vraćen u pritvor

Nakon objave prvostepene presude, sud je donio rješenje kojim je Pekoviću određen pritvor, koje mu je uručeno u sudnici. Potom je zadržan i biće spoveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, pišu Vijesti.

Peković je na izricanje presude došao sa porodicom, a branio se sa slobode, nakon što mu je istekao pritvor zato što u roku od tri godine nije bila izrečena presuda.

Specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić rekla je kratko novinarima da je tužilaštvo zadovoljno presudom suda.

U obrazloženju presude sudija Rabrenović je dala kratke razloge.

- Okrivljeni Slobodan Peković je negirao krivično djelo, navodeći da nije mogao da ubije Eminu i Muja Šabanovića u selu Hum osmog juna 1992. godine, na granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, jer se nalazio u Plužinama, gdje se potukao ga Gojković Obrenom. Provjeravajući navode odbrane, nije dokazano da se nalazio u Plužinama, već u selu Hum, gdje su ga svjedoci vidjeli i prepoznali da je bio pripadnik vojske Republike Srpske. Krucijalni svjedok je Grcić Ramiza, čiji iskaz ne ostavlja nikakvu sumnju da je Peković, koji se ranije prezivao Ćurčić, bio u selu Hum, koja ga je prepoznala. Okrivljeni je toga dana na sebi imao maramu preko glave da ga ne bi prepoznali. Na osnovu sudsko medicinskog vještačenja, utvrđeno je da su Muju i Emini Šabanović nanijete strijelne povrede u predjelu grudi, ramena i nogu. Karakter smrti je ubilački. Muharem Šabanović je rekao da mu je ubijen otac Mujo, ali da nije očevidac dokagađaja. Svjedok Hatidža Šabanović je rekla da je osmog juna 1992., počeo rat u njihovom selu Hum, i kada je pošla do kuće, zatekla je stravičan prizor zapaljeno tijelo Muja Šabanovića. Okrivljeni Peković je bio naoružan automatskom puškom, rekla je između ostalog sudija Rabrenović u obrazloženju presude.

Dokazano da je silovao oštećenu

Dodala je da je dokazano da je Peković silovao oštećenu A1, koja je posvjedočila da joj je neki Vuković rekao da se skine, a zatim joj stavio cijev pištolja u usta. Navela je da je u stanu više puta silovana, a da je Peković silovao otpozadi na izrazito grub način.

- Peković je iz hale 'Prvi Partizan' odveo A 1 u stan sa njenim djetetom. Umjesto da joj pomogne, odveo je u stan u zgradi, pa je jasno da je taj stan služio za silovanje. Okrivljeni je bio svjestan svog djela. Kod ubistva Emine i Muja Šabanovića nije pokazao bilo kakvu samilost, iako je ranije kod njih dolazio u kuću i jeo i pio”, rekla je sudija Rabrenović u obrazloženju presude.

Kao otežavajuća okolnost prilikom odmjeravana kazne je što je ranije bio osuđivan. Kako je sudija pročitala, Peković je bio osuđen u Frankfurtu 2006, na tri godine i devet mjeseci zatvora zbog teške banditske krađe, te dvije godine i devet mjeseci zatvora za nedozvoljenu trgovinu, ten a godinu i po zatvora za učestvovanje u teškoj krađi.

Navodi iz optužnice

Prema navodima optužnice, okrivljeni Peković je 8. juna 1992. godine u vojnom napadu na selo Hum, koje pripada Opštini Foča, ubio Muja i Eminu Šabanović. Nakon što je Emina Šabanović kazala da nema oružja u kući, Peković je nekoliko puta udario po glavi drvenom drškom od lopate, a zatim uhvatio za kosu i odvukao do kuće Muja Šabanovića, gdje ih je oboje ubio pucajući na njih iz automatskog oružja. Njihova tijela su izgorjela u požaru kuće Muja Šabanovića koju je zapalio Peković.

Peković je, prema navodima optužnice, početkom septembra 1992. godine silovao ženu koja je dobila status zaštićenog svjedoka.

Dodaje se da je sa još nekoliko uniformisanih lica iz sportske dvorane "Partizan“ u Foči, u navodnoj namjeri da ih spasi, izveo zaštićenog svjedoka – oštećenu sa maloljetnom ćerkom i još dvije osobe i njihovo petoro djece i odveo u stan koji se nalazio u blizini tadašnje SJB u Foči, u kojem se nalazila grupa vojnika. Uz prijetnju, Peković i drugi muškarac su silovali zaštićenu svjedokinju nakon čega su je izveli iz te sobe.

Advokat Tomović: Sud je utvrdio sve nesporne činjenice

Advokat Dalibor Tomović, ponomoćnik oštećene A1, dao je osvrt današnje prvostepene presude.

“Ovo je prva presuda u crnogorskom pravosuđu kada je u pitanju ratni zločin kada postoji radnja silovanja. Smatram da je sud van razumne sumnje utvrdio sve nesporne činjenice i da su te činjenice potkrijepljene dokazima u pogledu svih radnji koje čine obilježje ratnog zločina. Imajući u vidu sve okolnosti ovog slučaja, smatram da je kazna srazmjerna nekoj visini ratnog zločina. Radnje silovanja koje je pred sudom detaljno opisala A1, potvrđene su iskazom drugog zaštićenog svjedoka A2, koja je detaljno opisala kako je prepoznala okrivljenog”, rekao je advokat Tomović