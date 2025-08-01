Kosovo ukinulo carine za robu iz SAD

Vlada Kosova je na sjednici u petak ukinula carine za robu koja se uvozi iz Sjedinjenih Američkih Država.

- Još jedna veoma važna odluka koju danas donosimo jeste ukidanje carinske tarife sa Sjedinjenim Američkim Državama. Odsad će svi proizvodi porijeklom iz SAD-a imati carinu od nula posto kada uđu u našu zemlju. Kosovo dobro dočekuje američke proizvode na svom tržištu i čvrsto vjerujemo da će to utjecati na povećanje trgovinske razmijene i investicija - rekao je kosovski premijer Albin Kurti na početku sjednice, a prenosi agencija Beta.

Po njemu, ovo je još jedan korak koji svjedoči o veoma dobrim odnosima između dvije zemlje, a istovremeno pokazuje "posvećenost i odlučnost" Kosova da ima "sporazum o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama".

-Ovom prilikom želimo još jednom izraziti zahvalnost za nastavak kompaktnog programa 'Milenijski izazov korporacije' za Kosovo od strane administracije predsjednika Trumpa, programa i investicije koji su izuzetno važni za našu republiku, posebno za energetski sektor, kazao je Kurti.