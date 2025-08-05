Lončar: Glišić na respiratoru, operacija bila izuzetno složena

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je operacija ministra Darka Glišića završena, ali da je on i dalje na respiratoru, a njegovo zdravstveno stanje se prati "korak po korak".

Kako je kazao, operacija je trajala duže nego što je uobičajeno jer je bila izuzetno složena.

- Intervencija je bila veoma komplikovana, radilo je više timova jer se nije radilo samo o jednom krvnom sudu, već o dva, a postojala je i kombinacija tromba i krvarenja - rekao je Lončar i dodao da je Glišić trenutno u "izuzetno teškom stanju".

- Jedan veliki krvni sud bio je potpuno zapušen, a drugi ne samo da je bio blokiran, već je i krvario. Ljekari su uspjeli da riješe oba problema i sada postoji protok krvi - rekao je Lončar novinarima u Urgentnom centru.

- Sada ostaje na njegovom organizmu da se izbori s promjenama koje su se dogodile, da nekako nadoknadi sve to i oporavi one dijelove mozga koji su bili zahvaćeni. Pred njim je ozbiljna borba. Urađen je jedan dio posla i stručnjaci su zadovoljni - rekao je Lončar.

Istakao je i da malo centara u svijetu radi ovakve intervencije, te da je dobro što je Glišić stigao u prvih pola sata nakon moždanog udara.

Prema njegovim riječima, Glišić je intubiran i priključen na respirator.

Ministar Lončar rekao je da ne želi da iznosi prognoze i najavio da će, ako sve bude u redu, sljedeće informacije o njegovom stanju biti objavljene sutra ujutro.

- Primljen je u veoma lošem stanju, bez svijesti, a utvrđeno je da se radi o moždanom udaru - izjavio je Lončar.

Podsjetimo, ministru i predsjedniku Izvršnog odbora SNS-a Darku Glišiću danas je pozlilo tokom gostovanja u televizijskoj emisiji, nakon čega je hitno prebačen u Urgentni centar, prenosi Una.