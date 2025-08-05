NIJE SE OBRATIO

Milanović "nestao" nakon polaganja vijenaca u Kninu: Poznato i gdje je otišao

Već je više od pet godina predsjednik Hrvatske, svake je godine govorio u Kninu

Zoran Milanović. R.R./ATA Images/PIXSELL

A. O.

5.8.2025

Hiljade ljudi bilo je danas u Kninu, gdje su mogli svjedočiti prezentaciji vojne moći, a poseban je bio letački program s Rafaleima. Državni vrh Republike Hrvatske također je stigao, ali predsjednik te zemlje Zoran Milanović ipak nije ostao na službenoj proslavi.

Kako saznaje RTL Danas, Milanović se nakon polaganja vijenaca kraj spomenika Oluje uputio na druženje s braniocima iz Udruženja HVO-a Brune Bušića iz Knina. Nije poznato da li je imao susrete sa još nekim drugim braniteljskim udruženjima, jer niti ovo nisu htjeli potvrditi iz njegovog Ureda, piše RTL.

Potez da ne učestvuje na centralnoj svečanosti može se promatrati dvojako. Slično je napravio prošle sedmice na velikom vojnom mimohodu kada je odbio biti na otvorenom džipu i rekao da želi da fokus bude na učesnicima mimohoda, kao što je danas rekao da je htio da fokus bude na onima koji su obranili Hrvatsku pa je zato umjesto njega govorio izaslanik Marijan Mareković, jedan od komandanata u Oluji.

S druge strane, njegov potez može se promatrati i tako da ovo nije prva godišnjica Oluje na koju dolazi. Već je više od pet godina predsjednik Hrvatske, svake je godine govorio u Kninu, a govorio je i kao premijer kada su mu čak i zviždali na Trgu, ali to ga nije sprječavalo da govori u ime funkcije koju obnaša.

# KNIN
# HRVATSKA
# ZORAN MILANOVIĆ
