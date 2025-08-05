Milanović "nestao" nakon polaganja vijenaca u Kninu: Poznato i gdje je otišao

Hiljade ljudi bilo je danas u Kninu, gdje su mogli svjedočiti prezentaciji vojne moći, a poseban je bio letački program s Rafaleima. Državni vrh Republike Hrvatske također je stigao, ali predsjednik te zemlje Zoran Milanović ipak nije ostao na službenoj proslavi.

Kako saznaje RTL Danas, Milanović se nakon polaganja vijenaca kraj spomenika Oluje uputio na druženje s braniocima iz Udruženja HVO-a Brune Bušića iz Knina. Nije poznato da li je imao susrete sa još nekim drugim braniteljskim udruženjima, jer niti ovo nisu htjeli potvrditi iz njegovog Ureda, piše RTL.

Potez da ne učestvuje na centralnoj svečanosti može se promatrati dvojako. Slično je napravio prošle sedmice na velikom vojnom mimohodu kada je odbio biti na otvorenom džipu i rekao da želi da fokus bude na učesnicima mimohoda, kao što je danas rekao da je htio da fokus bude na onima koji su obranili Hrvatsku pa je zato umjesto njega govorio izaslanik Marijan Mareković, jedan od komandanata u Oluji.