Mediji: Usame Zukorlić vozio neregistrovan Audi Q7, udario u policijsko vozilo pa se udaljio s mjesta nesreće

Usame Zukorlić, predsjednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) izazvao je udes i pobjegao s mesta nezgode, javljaju mediji iz Srbije.

Zukorlić je upravljao vozilom i zakačio policijsko vozilo jučer oko 11:10 sati u Novom Pazaru, u neposrednoj blizini Islamskog centra i prostorija Stranke pravde i pomirenja (SPP).

Vozilo marke Audi Q7, koje je u vlasništvu SPP, učestvovalo je u nezgodi u kojoj je zakačeno službeno vozilo saobraćajne policije, Škoda Superb. U trenutku nesreće, Audijem je upravljao ministar u Vladi Srbije i lider SPP Usame Zukorlić.

Prema dostupnim informacijama, registraciona naljepnica na vozilu Audi Q7 istekla je 14. februara 2025. godine. Incident se dogodio praktično ispred prostorija stranke, a svjedoci tvrde da je ministar odmah nakon nesreće napustio mjesto udesa i povukao se u zgradu stranke, ne sačekavši dolazak nadležnih organa.

Kako navode prisutni, Zukorlić se na mjesto nezgode vratio tek po okončanju uviđaja, što je kod mnogih izazvalo sumnju da je želio da izbjegne odgovornost i eventualno zataška slučaj.

Ipak, nesreća se dogodila usred dana, u samom centru grada, i prisustvovao joj je veliki broj građana koji su sve posmatrali.

Za sada nema informacija o povrijeđenima, niti je saopćeno da je pričinjena značajnija materijalna šteta.

Očekuje se izvještaj nadležnih institucija o daljem postupanju u ovom slučaju, koji je izavao veliku pažnju u Novom Pazaru.