Mještani premjestili spomenik četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću u crkvu da ga ne bi srušili

Spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, koji je danas otkriven u beranskom selu Gornje Zaostro, mještani su premjestili u obližnju crkvu dok su nadležni stizali da uklone spomenik.

Prema nezvaničnim informacijama TVCG, Komunalna policija i MUP Crne Gore uputili su se da uklone postament, ali se očekuje da će biti spriječeni u tome. Na mjesto gdje je spomenik jutros postavljen, stigla je i mašina za rušenje.

Otkrivanje spomenika

Spomenik je jutros otkrio mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije.

- Mi ćemo ovaj spomenik staviti u crkvu, a dat će Bog da se postavi i u sred Berana. Njemu je Berane sve dalo, on se tu i formirao, i zato ga je prvog i oslobodio. Najvažnije od svega je da smo saborno i zajedno svi - poručio je Metodije.

Ranije danas, tokom liturgije u Hramu Svete Mati Paraskeve u Gornjem Zaostru kod Berana, Metodije je rekao da će spomenik Pavla Đurišića, koji je juče postavljen u selu, biti smješten u crkvu, "pa nek dođu da ruše crkvu".

- Vojvodi Pavlu i svima vojnicima, ratnicima, oficirima, podoficirima i borcima jugoslovenske vojske u otadžbini – vječna pamjat - rekao je mitropolit Metodije.

"Mi četnici nikad nismo rušili"

Četnički vojvoda Miodrag Gigo Božović izjavio je da su sinoć, oko dva sata ujutro, došli misleći da niko ne čuva spomenik.

- Bilo ih je preko stotinu, a i nas je bilo toliko... Rekli su da imamo vremena do 15 časova da uklonimo velikog vojvodu koji je sve dao za srpstvo i srpski narod. E to su, braćo moja, komunisti i pioniri Titovi koji su okovanih mozgova. I oni stari njihovi SUBNOR-ovci senilni, a tu organizaciju bi trebalo zabraniti i ukinuti... Ja im poručujem – nemojte da rušite Pavla Đurišića. Ne smije da se dira ničija bogomolja, ničiji spomenik. Mi četnici nikad nismo rušili. Nećemo ni danas, ni sjutra. Ostajemo ono što smo – nasljednici Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini - rekao je Božović.

Beranska policija jučer je uhapsila Vujadina Dobrašinovića zbog podizanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru, piše rtcg.me.