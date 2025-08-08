Orešković odgovorila Daliću: Mi Hrvati ne ogrćemo stražnjice zastavom

Saborska zastupnica Dalija Orešković komentarisala je izjave Zlatka Dalića, selektora hrvatske nogometne reprezentacije, koji je u Sinju rekao da "glasna manjina stalno vrijeđa i ne želi Hrvatsku.

Oštra reakcija

- Kako smo došli do toga da Zlatko Dalić, rođen u BiH, čija su usta puna zajedništva, etiketira nas Hrvate, ovdje rođene, koji nemamo drugu državu niti drugu domovinu, kao glasnu manjinu koja "ne voli i neće Hrvatsku"? S kojim pravom? Zlatko Dalić je jedan od onih koji zloupotrebljava svoju popularnost, utemeljenu na sportskim uspjesima, na kojima mu čestitam, za širenje laži i stvaranje podjela u društvu.

Niko "njih" ne napada, niti mlade koji navodno vole Boga i Hrvatsku, niti je protiv njih izrečena ružna riječ od bilo koga. Opravdano se osuđuje ustaštvo, ustaško znamenje, rehabilitiranje NDH i prekrajanje našeg identiteta i naše historije. Oni koji to provode, rade to uz opasnu i zlonamjernu propagandu koja svima nama, toj "glasnoj manjini", kako nas Zlatko Dalić opisuje, negira našu državu, naš identitet, našu slobodu i naše domoljublje - poručila je Orešković.

"Mi Hrvati ne ogrćemo stražnjice zastavom"

- Mi Hrvati smo i po samoodređenju i po Ustavu antifašisti. Mi Hrvati smo većinski katolici, ali među nama su i oni koji nisu vjernici, kao i oni koji svoju molitvu štuju u poniznosti, a ne u plastici i šljaštećoj dron-paradi. Mi Hrvati smo odgojeni i kulturni pa državnu zastavu, onu jednu i jedinu, ističemo u svečanim prilikama i važnim proslavama, ne ogrćemo s njom stražnjice.

Mi Hrvati znamo da je zamišljena Herceg Bosna teritorijalno u drugoj državi i to poštujemo, ne svojatamo je i ne priželjkujemo unutar naših državnih granica.

Mi Hrvati smo se davnih dana, odlukom na referendumu i odlukom naših državnih tijela, razdružili i zauvijek pozdravili s Jugoslavijom. Nitko je ne priziva natrag niti je želi.

Mi Hrvati smo i lijevi i desni, i crveni i plavi, i bijeli, sa grbom i na njemu krunom u sredini, i vjernici i nevjernici. Sve smo. Samo nismo i nikada više nećemo biti crni - napisala je na Facebooku Orešković.