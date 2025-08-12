Ambasade SAD-a i Italije pozvale na poštivanje odluke Ustavnog suda Kosova

Ambasade Sjedinjenih Država (SAD) i Italije na Kosovu pozvale su zastupnike da poštuju posljednju odluku Ustavnog suda u vezi s konstituiranjem skupštine, upozoravajući da trenutna blokada šteti interesima države i njezinih građana.

Ona se pozivaju na presudu Ustavnog suda od 8. augusta, u kojoj je navedeno da predsjednik skupštine mora da bude izabran javnim glasanjem u roku od 30 dana i da stranka koja je osvojila najviše glasova, a kojoj pripada mjesto predsjednika parlamenta, može da nominira istog kandidata do tri puta.

Talijansko veleposlanstvo u Prištini je saopćolo da je Ustavni sud bio jasan u svojoj odluci.

"Sve političke snage moraju se složiti da riješe institucionalni zastoj za dobrobit Kosova i njegovih građana", naveli su iz veleposlanstva za Radio Slobodna Europa

Slično je poručilo i Veleposlanstvo SAD u Prištini je za portal Koha.net, ističući da trenutni politički zastoj rezultira propuštenim prilikama za Kosovo.

"Narod Kosova očekuje od svojih lidera da ispune svoje obveze da rade u najboljem interesu zemlje. Ova tekuća politička blokada rezultira propuštenim prilikama za Kosovo", naveli su iz ambasade.

Blokada konstituiranja Skupštine Kosova traje od 15. aprila kada je održan prvi bezuspješni pokušaj izbora predsjednika parlamenta - kandidatkinja Albulena Haxhiju nije dobila potrebnih 61 glas. Od tada je održano više od 40 ponovljenih sjednica uz bezuspješni pokušaj izbora i kontinuirano blokiranje procesa.