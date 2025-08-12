MUP Crne Gore: Požari u najvećem dijelu pod kontrolom

Požari koji su proteklih dana zahvatili više opština u Crnoj Gori u najvećem dijelu su pod kontrolom, dok se aktivni požari lokalizuju i drže pod nadzorom, a zahvaljujući intenzivnom angažovanju domaćih i međunarodnih snaga, dio požara je u potpunosti neutralisan, saopštilo je kasno u utorak Ministarstvo unutrašnjih poslova.

- Na području Podgorice, posebno u naseljima Kuči, Piperi, Vrbica, Fundina i Bezjovo, ključnu ulogu imali su vazduhoplovi Vojske Crne Gore i helikopter Ka-32 Republike Srbije, koji djeluje u okviru bilateralnog sporazuma, dok su sa kopna vatru gasili pripadnici Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada uz podršku ekipa iz više crnogorskih opština, Vojske Crne Gore, Direktorata za zaštitu i spašavanje i robotičkog sistema - navode iz MUP-a.

Kanaderi se vratili u baze

Na crnogorskom primorju, u Čanju i Buljarici, kanaderi iz Hrvatske i Italije, angažovani kroz Mehanizam civilne zaštite EU, izbacili su oko 300 tona vode na požarišta, čime je vatra stavljena pod kontrolu.

- Kanaderi su se nakon izvršenih zadataka vratili u matične baze, a dalji angažman će se planirati shodno razvoju situacije na terenu. U Danilovgradu, Bijelom Polju i Šavniku požari su i dalje aktivni, ali se drže pod nadzorom, dok su u Nikšiću na lokalitetima Presjeka – Sjenokosi i Zakraj – Krnovo tokom dana djelovali vazduhoplovi MUP-a - istakli su iz MUP-a.

Dodatni napori

Naglasili su da će helikopter iz Srbije biti angažovan i u srijedu kada se očekuje dolazak vatrogasaca-spasilaca iz Austrije, dok će takođe tokom sutrašnjeg dana stići i helikopter iz Mađarske, što će dodatno osnažiti napore na gašenju i praćenju opožarenih područja.

- Nastavljamo sa koordinisanim akcijama na terenu, kako bismo spriječili ponovno izbijanje požara i obezbijedili potpunu stabilizaciju situacije. Pozivamo građane da svaku pojavu vatre odmah prijave na brojeve 112 ili 123, a ukoliko primijete namjerno podmetanje ili neodgovorno postupanje – na 112 ili 122. Podsjećamo da je strogo zabranjeno paljenje vatre i korišćenje pirotehničkih sredstava, naročito u ovim uslovima povećane opasnosti - zaključuju iz MUP-a.

Savjet za odbranu i bezbjednost održao je u utorak vanrednu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik države Jakov Milatović.