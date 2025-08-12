Objavljeni brojevi telefona Milatovića i Spajića: Policija traga za odgovornima

Uprava policije Crne Gore saopćila je da provodi intenzivne mjere i radnje kako bi identifikovala osobe koje su na društvenoj mreži X objavile brojeve telefona premijera Milojka Spajića i predsjednika Jakova Milatovića.

- Javnost će biti blagovremeno obaviještena čim postupak identifikacije osoba bude okončan, s ciljem utvrđivanja svih relevantnih činjenica koje će se cijeniti u smislu prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru - navodi se u saopćenju policije.

Prema navodima podgoričkih medija, prvi je na platformi X objavljen broj telefona crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića, a nedugo zatim i premijera Spajića. Spajićev broj telefona pojavio se u objavi korisnika pod imenom “Ilija Muromec”, dok je Milatovićev objavljen sa naloga “Stanisalv Krakov”.