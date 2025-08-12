Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK I PREMIJER

Objavljeni brojevi telefona Milatovića i Spajića: Policija traga za odgovornima

Javnost će biti blagovremeno obaviještena čim postupak identifikacije osoba bude okončan

Milatović i Spajić. Screenshot

M. Až.

12.8.2025

Uprava policije Crne Gore saopćila je da provodi intenzivne mjere i radnje kako bi identifikovala osobe koje su na društvenoj mreži X objavile brojeve telefona premijera Milojka Spajića i predsjednika Jakova Milatovića.

- Javnost će biti blagovremeno obaviještena čim postupak identifikacije osoba bude okončan, s ciljem utvrđivanja svih relevantnih činjenica koje će se cijeniti u smislu prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru - navodi se u saopćenju policije.

Prema navodima podgoričkih medija, prvi je na platformi X objavljen broj telefona crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića, a nedugo zatim i premijera Spajića. Spajićev broj telefona pojavio se u objavi korisnika pod imenom “Ilija Muromec”, dok je Milatovićev objavljen sa naloga “Stanisalv Krakov”.

# CRNA GORA
# MILOJKO SPAJIĆ
# JAKOV MILATOVIĆ
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.