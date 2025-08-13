Vučić odgovorio premijeru Crne Gore: "Pozivam ga da dođe u Beograd da vidi kako se gradi jedna samostalna vojska"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na konferenciji za medije s austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, odgovorio je na izjavu crnogorskog premijera Milojka Spajića, koji je rekao da je u interesu cijelog regiona da se što prije krene evropskim putem, uključujući i pridruživanje Srbije NATO-u, prenosi Pobjeda.

Spajić je istakao da je Srbija najveća zemlja u regionu te da je u interesu Crne Gore da se Srbija priključi Evropskoj uniji i NATO-u. Vučić je rekao da nije vidio izjavu premijera Spajića i dodao da se svi u regionu miješaju u unutrašnje stvari Srbije.

- Mi želimo sa Crnom Gorom imati najbliže bratske odnose. Srbija ima dobre odnose s NATO-om, vodimo računa i zbog KFOR-a i prisustva na terenu. Ne želimo biti dio bilo koje vojne organizacije, niti pripadati bilo kojem bloku, već čuvati svoje nebo i svoju zemlju, zato jačamo svoju armiju. Veoma sam ponosan na to. Hvala mu na ponudi, Srbija će ostati samostalna. Pozivam ga da dođe da vidi kako se gradi jedna samostalna vojska i kako izgleda – mislim da će sredinom septembra biti velika manifestacija u Beogradu - rekao je Vučić.