Dačić o neredima u Novom Sadu: Protiv svih onih koji krše zakon, bit će primjenjene sankcije

Potpredsjednik Vlade Srbiјe i ministar unutrašnjih poslova te zemlje Ivica Dačić obraćatio se građanima povodom nereda u Novom Sadu.

- Osuđujemo akte nasilja. Više puta smo upozoravali da odlazak ispred prostorija drugih stranaka ili na privatne adrese predstavlja rizik i opasnost po živote i imovine drugih lica - rekao je Dačić.

Kako je istakao, policija je večeras morala da interveniše i uspostavi mir.

- Nažalost, u Novom Sadu je po policijskim izvještajima došlo negdje poslije 20 sati do napada na građane koji su stajali, pripadnici Srpske napredne stranke, koji su stajali ispred svojih prostorija u Stražilovskoj ulici. Tom prilikom je povrijeđen jedan policijski službenik za sada, ali vjerovatno ima i drugih povrijeđenih. Imajući u vidu da je došlo do masovnog napada, policija je morala da interveniše - istakao je.

Poručio je da i u drugim gradovima širom Srbije, ima napada i na policiju i na članove Srpske napredne stranke ili građane koji se nalaze ispred tih prostorija

- Još jednom ću ponoviti. Uloga i zadatak policije je da očuva javni red i mir, da zaštiti sigurnost svih građana. I upozoravamo sve da svi poštuju zakon, da niko ne krši zakon. Protiv svih onih koji krše zakon, bit će primjenjene sankcije, odnosno bit će podnijete krivične ili prekršajne prijave. Još jednom pozivamo sve na mir. Pozivamo sve da odustanu od takvih provokativnih akcija - rekao je i dodao:

- Te akcije služe samo da se što više izazove sukob u Srbiji. Danas je veliki broj članova Srpske napredne stranke već prisutan ispred svojih prostorija. Taj broj je i veći nego broj onih koji su, kad govorimo o cijeloj Srbiji, pa i o Beogradu, veći nego oni koji su došli da protestuju ispred. Kako u jednom višepartijskom sistemu neko može da govori o tome da može da bude normalno da neko napada druge političke stranke.