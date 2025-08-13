Video / Snažno nevrijeme pogodilo Dalmaciju

Prema podacima stranice Pljusak.com, na mjernoj stanici Sinj, do 19 sati palo je 38 litara kiše po metru kvadratnom. Ruda je primila 28, Brnaze i Gala 22, Obrovac sinjski 15, Donja Tijarica 11, Hrvace 10 itd.

Snažno nevrijeme danas je zahvatilo dijelove Dalmacije i prekinulo val velikih ljetnih vrućina, a najveći broj tamnih oblaka je bio iznad Cetinske krajine, posebno iznad Sinja.

U Sinju je ponovno bilo bujica po ulicama jer je spomenuta količina kiše pala u kratko vrijeme, a sličan scenarij dogodio se ranije u mjesecu zbog čega je bila odgođena Sinjska alka. Na ovom području temperaturu su pale više do 10 stepeni pa su iznosile od 20 do 24 stepena.

Srijeda je cijeloj Dalmaciji donijela prave ljetne vrućine. Najviše dnevne temperature zraka bile su od 33 do 38 stepeni, što je ipak malo niže u odnosu na prekjučer kada su bilježene i temperature iznad 40 stepeni.

U četvrtak u popodnevnim satima u Dalmatinskoj zagori će mjestimično biti jačeg razvoja oblaka, slično kao danas, mjestimično s kišom i grmljavinskim pljuskovima, a kasno popodne tek ponegdje uz obalu može biti rijetkih i kratkotrajnih pljuskova.

Popodnevnog razvoja oblaka može biti sve do kraja sedmice, ali šanse za pljuskove, osim sutra, nisu velike.