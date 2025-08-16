Oglasio se srbijanski ministar pravde nakon napada na zgradu tužilaštva u Valjevu

- Ovakav čin je nedopustiv udar na institucije pravne države i mora biti najoštrije kažnjen - naglašava Vujić.

Ministar poručuje da će učinioci biti brzo identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, jer nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan.

- Ministarstvo pravde pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne države kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikad ne smije da optužuje i presuđuje - ističe Vujić.