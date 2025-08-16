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OGORČEN JE

Oglasio se srbijanski ministar pravde nakon napada na zgradu tužilaštva u Valjevu

Ovakav čin je nedopustiv udar na institucije pravne države i mora biti najoštrije kažnjen, naglašava Vujić

Vujić: Osudio napad. Tanjug/Ministarstvo pravde/Zoran Nikolić

A. O. / Telegraf.rs

16.8.2025

Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić najoštrije je osudio napad demonstranata na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu.

- Ovakav čin je nedopustiv udar na institucije pravne države i mora biti najoštrije kažnjen - naglašava Vujić.

Ministar poručuje da će učinioci biti brzo identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, jer nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan.

- Ministarstvo pravde pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne države kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikad ne smije da optužuje i presuđuje - ističe Vujić.

# SRBIJA
# VALJEVO
# PROTEST
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