Oglasio se srbijanski ministar pravde nakon napada na zgradu tužilaštva u Valjevu

Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić najoštrije je osudio napad demonstranata na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu.
- Ovakav čin je nedopustiv udar na institucije pravne države i mora biti najoštrije kažnjen - naglašava Vujić.
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Ovakav čin je nedopustiv udar na institucije pravne države i mora biti najoštrije kažnjen, naglašava Vujić
Vujić: Osudio napad. Tanjug/Ministarstvo pravde/Zoran Nikolić
Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić najoštrije je osudio napad demonstranata na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu.
- Ovakav čin je nedopustiv udar na institucije pravne države i mora biti najoštrije kažnjen - naglašava Vujić.
Ministar poručuje da će učinioci biti brzo identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, jer nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan.
- Ministarstvo pravde pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne države kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikad ne smije da optužuje i presuđuje - ističe Vujić.
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