Video / Demonstranti zapalili prostorije SNS-a u Valjevu

Novi protesti u Srbiji održavaju se i večeras u nekoliko gradova, a kao odgovor na policijsku brutalnost prema građanima prethodnih noći.
Nekoliko demonstranata večeras su u Valjevu demolirali prostorije Srpske napredne stranke. Bacali su kamenje i pirotehnička sredstva.
Kako prenose srbijanski mediji, muškarac je zapalio baklju i bacio je u prostorije ove stranke. Stakla su porazbijana i na prvom spratu zgrade gdje borave predstavnici ove stranke te se vidi dim kako izlazi iz ovih prostorija.
Novosađani u šetnji uzvikuju "Čistimo smeće", a na fasadi ispod prozora na kojem se nalazi plakat sa likom Aleksandra Vulina su napisali "Vrijeme je da idete".
Na isto mjesto su bacili farbu u crvenoj boji i kamenje.
Nekoliko stotina građana Gornjeg Milanovca gađalo je večeras toalet papirom prostorije Srpske napredne stranke u tom gradu.
Slike i snimci pokazuju velike kolone ljudi koji večeras borave u više srbijanskih gradova mada je najveća podrška iskazana u Valjevu.
U tom gradu se prethodnih noći desilo više incidenata, a prisutnima su se večeras pridružili i glumci Dragan Bjelogrlić i Milan Marić.