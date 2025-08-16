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NASTAO HAOS

Video / Demonstranti zapalili prostorije SNS-a u Valjevu

Na isto mjesto su bacili farbu u crvenoj boji i kamenje

Demoliranje prostorija Srpske napredne stranke u Valjevu. Nova.rs

A. O.

16.8.2025

Novi protesti u Srbiji održavaju se i večeras u nekoliko gradova, a kao odgovor na policijsku brutalnost prema građanima prethodnih noći.

Nekoliko demonstranata večeras su u Valjevu demolirali prostorije Srpske napredne stranke. Bacali su kamenje i pirotehnička sredstva.

Kako prenose srbijanski mediji, muškarac je zapalio baklju i bacio je u prostorije ove stranke. Stakla su porazbijana i na prvom spratu zgrade gdje borave predstavnici ove stranke te se vidi dim kako izlazi iz ovih prostorija.

Novosađani u šetnji uzvikuju "Čistimo smeće", a na fasadi ispod prozora na kojem se nalazi plakat sa likom Aleksandra Vulina su napisali "Vrijeme je da idete".

Na isto mjesto su bacili farbu u crvenoj boji i kamenje.

Nekoliko stotina građana Gornjeg Milanovca gađalo je večeras toalet papirom prostorije Srpske napredne stranke u tom gradu.

Slike i snimci pokazuju velike kolone ljudi koji večeras borave u više srbijanskih gradova mada je najveća podrška iskazana u Valjevu.

U tom gradu se prethodnih noći desilo više incidenata, a prisutnima su se večeras pridružili i glumci Dragan Bjelogrlić i Milan Marić.

# SRBIJA
# SNS
# DEMONSTRANTI
# VALJEVO
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