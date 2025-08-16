Video / Demonstranti zapalili prostorije SNS-a u Valjevu

Novi protesti u Srbiji održavaju se i večeras u nekoliko gradova, a kao odgovor na policijsku brutalnost prema građanima prethodnih noći. Nekoliko demonstranata večeras su u Valjevu demolirali prostorije Srpske napredne stranke. Bacali su kamenje i pirotehnička sredstva.

Kako prenose srbijanski mediji, muškarac je zapalio baklju i bacio je u prostorije ove stranke. Stakla su porazbijana i na prvom spratu zgrade gdje borave predstavnici ove stranke te se vidi dim kako izlazi iz ovih prostorija. Novosađani u šetnji uzvikuju "Čistimo smeće", a na fasadi ispod prozora na kojem se nalazi plakat sa likom Aleksandra Vulina su napisali "Vrijeme je da idete". Na isto mjesto su bacili farbu u crvenoj boji i kamenje.