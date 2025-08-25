U Srbiji suspendovani policajci zbog snimka premlaćivanja čovjeka

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopćilo je da je suspendovalo tri policajca zbog prekomjerne upotrebe sile, nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi kako nekoliko policajaca na autoputu Beograd–Niš šutira čovjeka za kojeg se navodi da je prevozio migrante.

Ministarstvo je navelo da je "zbog sumnje u prekoračenje ovlasti u primjeni sredstava prinude pokrenut postupak unutrašnje kontrole i donesena odluka o privremenom udaljenju (suspenziji) trojice policijskih službenika do okončanja postupka".

Dodali su i da će "bez obzira na okolnosti, dosljedno postupati u svim slučajevima mogućeg prekoračenja ovlasti, kako bi se očuvalo povjerenje građana i osiguralo zakonito i profesionalno djelovanje svih pripadnika policije".

MUP je također objavio snimak na kojem se vidi dramatična potjera policijskih vozila u pokušaju da zaustave automobil marke Seat, čiji je vozač pretučen nakon što je zaustavljen.

Srbijanski mediji podsjećaju da je do suspenzije trojice policajaca i pokretanja unutrašnje kontrole došlo nakon što je u proteklom periodu policija bila optuživana za prekomjernu upotrebu sile i brutalnost nad demonstrantima, koji posljednjih mjeseci učestvuju u brojnim antivladinim protestima širom Srbije.