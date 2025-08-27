Mamić o optužnici protiv ljudi koji su mu tražili mito: Moguće da budem svjedok, mrzim drukere

USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg pomoćnika ministra finansija Branka Šegona i nekadašnjeg zamjenika direktorice Porezne uprave Tihomira Kralja, koje terete da su od Zdravka Mamića tražili pola miliona eura kako bi krivični postupci protiv Mamića bili okončani u njegovu korist.

Zdravko Mamić je u februaru ove godine u Mostaru javno optužio Šegona i Kralja da su mu ponudili pomoć u zamjenu za pola miliona eura, navodeći da su se s njim sastajali tri puta u jednom restoranu u Ljubuškom.

- Ja sam rekao nema problema, ali ne dam unaprijed. Ali nakon trećeg puta što smo se našli, ja im nisam dao, oni odustaju. Dolazi novi advokat i ko ulazi kod njega prvi radni dan – Šegon, Linić i Kralj... I ja tu stajem - ispričao je tada Mamić.

Šegonov advokat Ljubo Pavasović Visković komentirao je podizanje optužnice za Novu TV.

– Jedan prilično bizaran kazneni postupak u nastavku onoga što gospodin Mamić izvodi iz BiH. Međutim mislim da je tu USKOK pogriješio, da su se zaletjeli i da su krenuli s jednom pričom koja je nedokaziva – rekao je Pavasović Visković.