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HTJELI UZETI 500.000 EURA

Mamić o optužnici protiv ljudi koji su mu tražili mito: Moguće da budem svjedok, mrzim drukere

Zdravko Mamić je u februaru ove godine u Mostaru javno optužio Šegona i Kralja da su mu ponudili pomoć u zamjenu za pola miliona eura

Zdravko Mamić. D. Kapetanović / Pixsell

S. S.

27.8.2025

USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg pomoćnika ministra finansija Branka Šegona i nekadašnjeg zamjenika direktorice Porezne uprave Tihomira Kralja, koje terete da su od Zdravka Mamića tražili pola miliona eura kako bi krivični postupci protiv Mamića bili okončani u njegovu korist.

Zdravko Mamić je u februaru ove godine u Mostaru javno optužio Šegona i Kralja da su mu ponudili pomoć u zamjenu za pola miliona eura, navodeći da su se s njim sastajali tri puta u jednom restoranu u Ljubuškom.

- Ja sam rekao nema problema, ali ne dam unaprijed. Ali nakon trećeg puta što smo se našli, ja im nisam dao, oni odustaju. Dolazi novi advokat i ko ulazi kod njega prvi radni dan – Šegon, Linić i Kralj... I ja tu stajem - ispričao je tada Mamić.

Šegonov advokat Ljubo Pavasović Visković komentirao je podizanje optužnice za Novu TV.

– Jedan prilično bizaran kazneni postupak u nastavku onoga što gospodin Mamić izvodi iz BiH. Međutim mislim da je tu USKOK pogriješio, da su se zaletjeli i da su krenuli s jednom pričom koja je nedokaziva – rekao je Pavasović Visković.

– Kada je Mamić pozvao mog klijenta da dođe u BiH na razgovor, tada je on najavio to jednoj osobi koja je visokopozicionirana u DORH-u da ide tamo, nije htio ići na svoju ruku, da se ne shvati bilo što što on radi krivo i na kraju je gospodin Mamić vrlo grubo zloupotrijebio taj sastanak. Potpuno van bilo kakve pameti, nažalost, DORH je nasjeo na tu priču, krenuo s optužnicom, ali vjerujem da ćemo u postupku ishoditi oslobađajuću odluku – napomenuo je.

O podizanju optužnice oglasio se i Zdravko Mamić:

– Oni su rekli to je naša briga pa mi smo bili šefovi tih službi koji su ti to pakirali i naši ljudi, mi imamo dokumentaciju i naše ljude mi ćemo tebe osloboditi, dokazati pravu istinu, a sad vidimo da uopće nije intencija da se dokaže šta je od toga istina i je li meni sve namontirano, odnosno kako mi je namontirano, nego je samo bitno Šegona i Kralja osuditi. Prema tome može se dogoditi ako se ništa ne promijeni da ja budem svjedok Šegona i Kralja jer ja sam dosta častan i ponosan čovjek, ja drukere mrzim, ne podnosim – ustvrdio je.

# ZDRAVKO MAMIĆ
# TIHOMIR KRALJ
# BRANKO ŠEGON
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