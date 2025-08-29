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SPASILA JE HRABRA ŽENA

Slučaj sve zgrozio: Umotali bebu u ćebe, pa je strpali u kesu i ostavili pored kontejnera

Djevojčica ima svega sedam dana

Mjesto gdje je pronađena beba. Telegraf.rs

S. S.

29.8.2025

Beba koja je jutros pronađena pored kontejnera u Zemunu ostavljena je u Sinđelićevoj ulici, u jednom od žbunja neposredno pored samih kontejnera. Prema riječima očevidaca, mjesto pronalaska bilo je prilično prljavo i zapušteno, piše Telegraf.rs.

Novorođenče, umotano u ćebence i ostavljeno u običnoj kesi, pronašla je hrabra građanka Maja Miladinović, koja je odmah pozvala pomoć. Srećom, djevojčica, stara tek oko sedam dana, bila je živa i stabilnog zdravstvenog stanja.

Odmah po prijavi, na teren su izašle ekipe Hitne pomoći koje su bebu prevezle u KBC Zemun, kao i pripadnici policije. Istraga je i dalje u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti i pronašla osoba odgovorna za ovaj šokantan čin.

Podsjećamo, djevojčica od sedam dana pronađena je rano jutros pored kontejnera. Hitno je prevezena u KBC Zemun, gdje je smještena na odjel pedijatrije i trenutno je u dobrom stanju.

# BEBA
# BEOGRAD
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