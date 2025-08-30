Uznemirujući slučaj: Majka bebu ostavila pored kontejnera, žena koja je našla želi je usvojiti

Majka je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu, najvjerovatnije prije dva dana, a hodajući tuda prolaznica Maja je vidjela kada je bila u šetnji sa svojim ljubimcem.

Ona je ugledala bebu koja je bila ostavljena u kesi nedaleko od kontejnera, zamotana u peškir. Brzom reakcijom, Maja joj je spasila život, a onda se odlučila da je usvoji.

- Bila sam ubijeđena da su mačići unutra. I kad sam otvorila kesu vidjela sam jedan peškir. Znači što god je bilo unutra, bilo je zavijeno u peškir bez ikakvog dotoka vazduha. Nije bilo šanse da kog god da je tu bačen da može da diše. I izvukla sam, podigla sam peškir i kad sam vidjela bebu, ja nisam mogla da vjerujem – rekla je Maja Miladinović za Blic.

Nakon toga je pozvala Hitnu pomoć koja je preuzela bebu i utvrdila da je beba djevojčica.

- Ja ću pitati, eventualno, da li mogu da je usvojim, sigurno ću da je posjetim u bolnici, da joj odnesem nešto, naravno, a raspitat ću se i kakva je procedura za njeno usvajanje – izjavila je Maja.

Pokušaj ubistva

Policija je uhapsila, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, A. S. (19) - majku koja se sumnjiči da je ostavila svoju bebu, pored jednog kontejnera u Zemunu. Ona se tereti za pokušaj ubistva.

Otac bebe Aleksandar kasnije je ispričao medijima sve o kobnom danu kada je njegova supruga odlučila da ostavi njihovu tek rođenu bebu pored kontejnera. Ispričao je kako se tog dana posvađao sa suprugom.

- Sjeli smo da razgovaramo. Ona je divna osoba i dobra je majka, ali otkako se porodila nju kao da je nešto mučilo, a da nije htjela da mi kaže. Ona je bila sretna kada se porodila, majka je dvoje djece i sve je bilo u redu – naveo je.

Istaknuo je da je njegova supruga dijete bez roditelja te da je odrasla u domovima.

- Mi se stvarno trudimo oko djece, da imaju da jedu, piju, da budu lijepo obučena, da ih prošetamo, vodimo u park, igramo se sa njima... Svuda ih vodimo. Kada sam saznao da se porodila ja sam toliko bio sretan da ne mogu da vam opišem. Kada sam vidio da je beba pored kante, kada su mi policajci pokazali, počeo sam da se tresem. Ne znam šta joj je bilo, ona je draga i dobra majka. Možda je upala u postporođajnu depresiju – dodao je on.

Nesvjesna događaja

Saša je ispričao i kako su njegovu suprugu pronašli u prodavnici dok je kupovala potrepštine za djecu i kuću te da je izgledala kao da nije svjesna onoga što se dešava.