Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASIO SE I OTAC

Uznemirujući slučaj: Majka bebu ostavila pored kontejnera, žena koja je našla želi je usvojiti

Mi se stvarno trudimo oko djece, da imaju da jedu, piju, da budu lijepo obučena, da ih prošetamo, naveo je on

Beba pronađena pored kontejnera. Blic.rs

A. O.

30.8.2025

Majka je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu, najvjerovatnije prije dva dana, a hodajući tuda prolaznica Maja je vidjela kada je bila u šetnji sa svojim ljubimcem.

Ona je ugledala bebu koja je bila ostavljena u kesi nedaleko od kontejnera, zamotana u peškir. Brzom reakcijom, Maja joj je spasila život, a onda se odlučila da je usvoji.

- Bila sam ubijeđena da su mačići unutra. I kad sam otvorila kesu vidjela sam jedan peškir. Znači što god je bilo unutra, bilo je zavijeno u peškir bez ikakvog dotoka vazduha. Nije bilo šanse da kog god da je tu bačen da može da diše. I izvukla sam, podigla sam peškir i kad sam vidjela bebu, ja nisam mogla da vjerujem – rekla je Maja Miladinović za Blic.

Nakon toga je pozvala Hitnu pomoć koja je preuzela bebu i utvrdila da je beba djevojčica.

- Ja ću pitati, eventualno, da li mogu da je usvojim, sigurno ću da je posjetim u bolnici, da joj odnesem nešto, naravno, a raspitat ću se i kakva je procedura za njeno usvajanje – izjavila je Maja.

Pokušaj ubistva

Policija je uhapsila, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, A. S. (19) - majku koja se sumnjiči da je ostavila svoju bebu, pored jednog kontejnera u Zemunu. Ona se tereti za pokušaj ubistva.

Otac bebe Aleksandar kasnije je ispričao medijima sve o kobnom danu kada je njegova supruga odlučila da ostavi njihovu tek rođenu bebu pored kontejnera. Ispričao je kako se tog dana posvađao sa suprugom.

- Sjeli smo da razgovaramo. Ona je divna osoba i dobra je majka, ali otkako se porodila nju kao da je nešto mučilo, a da nije htjela da mi kaže. Ona je bila sretna kada se porodila, majka je dvoje djece i sve je bilo u redu – naveo je.

Istaknuo je da je njegova supruga dijete bez roditelja te da je odrasla u domovima.

- Mi se stvarno trudimo oko djece, da imaju da jedu, piju, da budu lijepo obučena, da ih prošetamo, vodimo u park, igramo se sa njima... Svuda ih vodimo. Kada sam saznao da se porodila ja sam toliko bio sretan da ne mogu da vam opišem. Kada sam vidio da je beba pored kante, kada su mi policajci pokazali, počeo sam da se tresem. Ne znam šta joj je bilo, ona je draga i dobra majka. Možda je upala u postporođajnu depresiju – dodao je on.

Nesvjesna događaja

Saša je ispričao i kako su njegovu suprugu pronašli u prodavnici dok je kupovala potrepštine za djecu i kuću te da je izgledala kao da nije svjesna onoga što se dešava.

Mjesto na kojem je pronađena beba u Zemunu. Zoran Ilić / Ringier

- Kada su je pitali da li je svjesna šta je uradila, rekla je da nije. Kao da nije bila u stanju da im odgovori šta se desilo. Pokazali su mi snimak i pitali me da li je to moje dijete, ja sam rekao da nije. Onda sam ih zamolio da pogledam još jednom, oni su mi jedno 20-30 puta dali da pogledam snimak, da ja budem siguran da li je to moje dijete… Ja kada sam prepoznao moju malu bebicu, ja sam bio u šoku, tresao sam se, nije mi bilo dobro. Samo mi nije jasno šta joj se dogodilo, zašto je tako reagovala – rekao je otac bebe i dodao da bi volio da se zahvali ženi koja je pronašla bebu.

# SRBIJA
# ZEMUN
# BEBA
# MAJKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.