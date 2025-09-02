Tinejdžerka brutalno mučena u Novom Beogradu: Gasili na njoj cigare, palili kosu, šutali je na ritam pjesme

Srbiju je uznemirio slučaj torture nad djevojčicom (15) koja je surovo mučena u parku na Novom Beogradu u petak uvečer, a osim dječaka, jedan od kolovođa torture koja je trajala cijelo veče bila je djevojčica.

Očajni otac ispričao je kroz šta je sve njegova kćerka prošla.

Jezivo zlostavljanje

- Moju kćerku su mučili, sjekli joj kosu, palili cigaretama po tijelu. Mučenje je trajalo od nekih 20 sati do malo poslije ponoći kada su odlučili da je puste. I dalje se oporavlja od svega što je preživjela - kazao je.

Ovako za Blic započinje priču otac čiju su kćerku (15), dvije djevojčice i četiri dječaka, kako se sumnja, brutalno mučili u parku na Novom Beogradu u petak uvečer.

Zabrinuti otac ispričao je šta je prethodilo jezivom zlostavljanju, ali i šta se kobne noći dogodilo. Kako kaže, vršnjačko nasilje krenulo je da se dešava još prije nekoliko mjeseci i to sve zbog simpatije.

- Moja kćerka se zaljubila u jednog dječaka u kojeg se zaljubila i jedna njena vršnjakinja. Ta djevojčica kada je to čula zaprijetila je prvo mojoj kćerki, a onda se obratila svojoj drugarici sa Novog Beograda koja je "kolovođa" u svemu što se nakon toga desilo - priča ovaj otac.

Kako kaže, prije dva mjeseca drugarica kojoj se obratila djevojčica iz škole, namamila je njegovu kćerku preko društvenih mreža, a potom je jedan dječak udario bokserom u glavu, zbog čega su joj polomljene naočare.

- To smo prijavili policiji, ali ta djevojčica je nastavila da prijeti. U petak je ponovo ta djevojčica odlučila da napadne moju kćerku. Pozvala je drugaricu mog djeteta i zaprijetila joj je da je dovede na Novi Beograd kod Fontane. Njih dvije su otišle tamo. Drugarica moje kćerke joj nije govorila namjere, već da idu do Meka i da se prošetaju. Potom joj je predložila da odu u park. Kada su stigle tamo pojavila se ta djevojčica nasilnica, sa drugaricom i četiri druga. Opkolili su moju kćerku, a njena drugarica je otišla. Tada je uslijedio pakao - kaže sagovornik.

Strašne povrede

On tvrdi da su njegovu kćerku mučili preko četiri sata.

- Rekli su joj: "Sad ćemo da se igramo pržilice". Pustili su neku rep pjesmu gdje kada god bi taj reper u pjesmi izgovorio riječ: "Ku*vo" oni bi je šutirali. Imali su martinke. Palili su je cigaretama na 8,9 mjesta. Palili joj i sjekli kosu. Crtali po tijelu muški polni organ, kukasti krst. Udarali su joj šamare - kaže on.

Kako objašnjava, nakon što je njegova kćerka pretrpjela strašnu torturu oni su je pustili i tako iznemoglu primjetili su je na stanici ljudi i odmah pozvali njenog oca.

On ju je odveo u hitnu, došla je i policija. Doktori su dijagnostikovali strašne povrede.

- U nalazu piše da ima vidljive hematome, opekotine od cigareta na tijelu. Da joj je kosa ošišana - kaže ovaj otac.

Prema njegovim riječima, djevojčica koja je predvodila maltretiranje njegove kćerke nastavila je da prijeti.

- Zvala je drugaricu moje kćerke koja ju je odvela na Novi Beograd i rekla joj je šta smije da priča u policiji, da kaže da se moja kćerka napila. Mom djetetu su kada su je pustili rekli: "Pazi šta pričaš, doći ćemo ti na kuću" - navodi naš sagovornik.

Kako kaže, o svemu je obaviještena policija, a u narednim danima svi akteri događaja bi trebalo da se saslušaju.

- To što su maloljetnici to ne znači da ne treba da odgovaraju pred zakonom. Ovo je strašno šta se dešava - zaključuje naš sagovornik.