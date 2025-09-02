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JEZIVA TORTURA

Tinejdžerka brutalno mučena u Novom Beogradu: Gasili na njoj cigare, palili kosu, šutali je na ritam pjesme

Očajni otac ispričao je kroz šta je sve njegova kćerka prošla

Policija Srbije. Kurir

Dž. R.

2.9.2025

Srbiju je uznemirio slučaj torture nad djevojčicom (15) koja je surovo mučena u parku na Novom Beogradu u petak uvečer, a osim dječaka, jedan od kolovođa torture koja je trajala cijelo veče bila je djevojčica.

Očajni otac ispričao je kroz šta je sve njegova kćerka prošla.

Jezivo zlostavljanje

- Moju kćerku su mučili, sjekli joj kosu, palili cigaretama po tijelu. Mučenje je trajalo od nekih 20 sati do malo poslije ponoći kada su odlučili da je puste. I dalje se oporavlja od svega što je preživjela - kazao je.

Ovako za Blic započinje priču otac čiju su kćerku (15), dvije djevojčice i četiri dječaka, kako se sumnja, brutalno mučili u parku na Novom Beogradu u petak uvečer.

Zabrinuti otac ispričao je šta je prethodilo jezivom zlostavljanju, ali i šta se kobne noći dogodilo. Kako kaže, vršnjačko nasilje krenulo je da se dešava još prije nekoliko mjeseci i to sve zbog simpatije.

- Moja kćerka se zaljubila u jednog dječaka u kojeg se zaljubila i jedna njena vršnjakinja. Ta djevojčica kada je to čula zaprijetila je prvo mojoj kćerki, a onda se obratila svojoj drugarici sa Novog Beograda koja je "kolovođa" u svemu što se nakon toga desilo - priča ovaj otac.

Kako kaže, prije dva mjeseca drugarica kojoj se obratila djevojčica iz škole, namamila je njegovu kćerku preko društvenih mreža, a potom je jedan dječak udario bokserom u glavu, zbog čega su joj polomljene naočare.

- To smo prijavili policiji, ali ta djevojčica je nastavila da prijeti. U petak je ponovo ta djevojčica odlučila da napadne moju kćerku. Pozvala je drugaricu mog djeteta i zaprijetila joj je da je dovede na Novi Beograd kod Fontane. Njih dvije su otišle tamo. Drugarica moje kćerke joj nije govorila namjere, već da idu do Meka i da se prošetaju. Potom joj je predložila da odu u park. Kada su stigle tamo pojavila se ta djevojčica nasilnica, sa drugaricom i četiri druga. Opkolili su moju kćerku, a njena drugarica je otišla. Tada je uslijedio pakao - kaže sagovornik.

Strašne povrede

On tvrdi da su njegovu kćerku mučili preko četiri sata.

- Rekli su joj: "Sad ćemo da se igramo pržilice". Pustili su neku rep pjesmu gdje kada god bi taj reper u pjesmi izgovorio riječ: "Ku*vo" oni bi je šutirali. Imali su martinke. Palili su je cigaretama na 8,9 mjesta. Palili joj i sjekli kosu. Crtali po tijelu muški polni organ, kukasti krst. Udarali su joj šamare - kaže on.

Kako objašnjava, nakon što je njegova kćerka pretrpjela strašnu torturu oni su je pustili i tako iznemoglu primjetili su je na stanici ljudi i odmah pozvali njenog oca.

On ju je odveo u hitnu, došla je i policija. Doktori su dijagnostikovali strašne povrede.

- U nalazu piše da ima vidljive hematome, opekotine od cigareta na tijelu. Da joj je kosa ošišana - kaže ovaj otac.

Prema njegovim riječima, djevojčica koja je predvodila maltretiranje njegove kćerke nastavila je da prijeti.

- Zvala je drugaricu moje kćerke koja ju je odvela na Novi Beograd i rekla joj je šta smije da priča u policiji, da kaže da se moja kćerka napila. Mom djetetu su kada su je pustili rekli: "Pazi šta pričaš, doći ćemo ti na kuću" - navodi naš sagovornik.

Kako kaže, o svemu je obaviještena policija, a u narednim danima svi akteri događaja bi trebalo da se saslušaju.

- To što su maloljetnici to ne znači da ne treba da odgovaraju pred zakonom. Ovo je strašno šta se dešava - zaključuje naš sagovornik.

# NOVI BEOGRAD
# MUČENJE
# TINEJDŽERKA
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