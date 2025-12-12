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ISTRAŽIVANJE OTKRIVA

Naučnici otkrili: Spoj iz tamne čokolade mogao bi usporiti biološko starenje

Stručnjaci poručuju da tamna čokolada s visokim udjelom kakaa može biti dio uravnotežene prehrane, ali ne i „čarobna formula”

Tamna čokolada. Društvene mreže

Dž. M

12.12.2025

Nova studija naučnika s King’s Collegea u Londonu donosi dobre vijesti za ljubitelje tamne čokolade, ali i važnu dozu opreza. Istraživači su otkrili da bi teobromin, prirodni spoj iz kakaa, mogao biti povezan sa sporijim biološkim starenjem. Ipak, to ne znači da bismo trebali pretjerivati s čokoladom. 

Stručnjaci poručuju da tamna čokolada s visokim udjelom kakaa može biti dio uravnotežene prehrane, ali ne i „čarobna formula” za dug život. Posebno treba imati na umu da mnoge komercijalne čokolade sadrže vrlo malo kakaa, pa se ponekad ni ne smiju deklarirati kao čokolada.

Ovo istraživanje uklapa se u sve veći broj radova koji proučavaju kako biljni spojevi, poput polifenola i flavanola iz kakaa, bobičastog voća, čaja i lisnatog povrća mogu utjecati na epigenetske procese, odnosno način na koji se geni aktiviraju ili deaktiviraju tokom života.

Naučnici naglašavaju da je riječ o dugoročnom učinku: svakodnevne prehrambene navike mogu utjecati na našu biološku dob.

Tamna čokolada s visokim udjelom kakaa može biti mali, promišljeni užitak u zdravoj prehrani. Ali ravnoteža, raznolika prehrana, tjelesna aktivnost i zdrave životne navike i dalje su najpouzdaniji put prema dužem i zdravijem životu.

# NAUČNICI
# TAMNA ČOKOLADA
# ISHRANA
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