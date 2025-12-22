Hrana kao bijeg: Evo zašto se javlja emocionalno prejedanje

Ako vam hrana služi kao bijeg od teških situacija, ako posežete za „utješnom“ i visokokaloričnom hranom te nastavljate jesti i nakon osjećaja sitosti, moguće je da se suočavate s emocionalnim prejedanjem. Riječ je o obrascu ponašanja u kojem se hrana koristi kao odgovor na neugodne emocije poput stresa, tjeskobe, tuge ili dosade, a ne kao odgovor na stvarnu fizičku glad.

Emocionalno prejedanje privremeno može donijeti osjećaj smirenja jer preusmjerava pažnju s neugodnih misli na tjelesne senzacije, no dugoročno često vodi osjećaju krivnje, frustracije i poteškoćama u održavanju zdrave tjelesne mase. Istraživanja pokazuju da velik dio ljudi jede potaknut emocijama, a ne stvarnom potrebom za hranom. Ovakav obrazac najčešće se javlja u adolescenciji i odrasloj dobi, dok je kod djece znatno rjeđi.