Nadolazeći praznici bi mogli ubrzati širenje gripe

Da se virus gripe u pojedinim evropskim zemljama počeo širiti neuobičajeno rano potvrđuju tamošnje zdravstvene vlasti. Slična je situacija i u susjednoj Hrvatskoj gdje je donedavno zabilježeno preko 3.700 slučajeva zaraze. Virus gripe je potvrđen i u BiH, a prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravstvo F BiH, dominiraju akutne respiratorne infekcije (ARI), a prijavljeno je ukupno 5525 slučajeva. Kada je riječ o bolestima sličnih gripi (ILI), prijavljeno je ukupno 778 slučajeva iz osam kantona. Direktor ZJZ F BiH, dr. Siniša Skočibušić potvrđuje za „Avaz“ da je ove godine situacija drugačija i da je sezona gripe počela rano.

Dr. Skočibušić: Imunizacija protiv gripe, definitivno, ima smisla . Avaz Dr. Skočibušić: Imunizacija protiv gripe, definitivno, ima smisla . Avaz

- Premda to nije očekivano, ima sezona kada započne ranije i obično ta sezona opet traje jednako kao i inače - kaže nam dr. Skočibušić. Kao uzrok ranijeg razbuktavanja gripe u pojedinim evropskim zemljama navode da imunizacija nije na zadovoljavajućem nivou. - Imunizacija protiv gripe, definitivno, ima smisla. Mi smo svu količinu cjepiva koju smo kupili potrošili. Ove godine je, kao nikada do sada, bio interes i mi i dalje toplo preporučamo cjepivo. Međutim, mi generalno imamo problem da se u BiH godišnje uveze oko 35.000 doza, dok Hrvatska nabavi 400.000 doza. Međutim, dok lani nismo uspjeli sve potrošiti, ove godine jesmo - govori dr. Skočibušić. Nadolazeći božićni i novogodišnji praznici mogli bi ubrzati širenje virusa gripe. - Poslije Nove godine očekivati je da će biti više oboljelih. Ali, naš zdravstveni sustav saa to relativno dobro nosi - ističe dr. Skočibušić U prošloj sezoni gripe od desetog mjeseca 2024. do petog mjeseca 2025., u Federaciji BiH registrirano je 16 umrlih od gripe. Da brojni virusi pune ambulante domova zdravlja potvrđuje nam Arman Šarkić, portparol Doma zdravlja Kantona Sarajevo. Uglavnom, to su, kaže, respiratorni virusi i u granicama godišnjeg prosjeka.

Šarkić: Čekaonice jesu pune . A. Ovčina / Avaz Šarkić: Čekaonice jesu pune . A. Ovčina / Avaz