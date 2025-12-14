Jednostavan način za smanjenje visokog krvnog pritiska: Dodajte jogurt u obrok

Visok krvni pritisak, poznat i kao hipertenzija, jedan je od najčešćih zdravstvenih problema, a često se naziva i "tihim ubicom" zbog toga što ne pokazuje jasne simptome. Nova japanska studija sugeriše da jednostavna promjena u prehrambenim navikama, poput dodavanja jogurta uz ručak, može pomoći u smanjenju rizika od povišenog pritiska.

Visoki krvni pritisak može povećati rizik od srčanih bolesti i moždanog udara, a njegov kontrolirani unos natrija i povećani unos kalija igraju ključnu ulogu u zdravlju srca. Natrij, koji se najviše unosi kroz sol, može povećati krvni pritisak, dok kalij, koji se nalazi u namirnicama poput banana, avokada i mliječnih proizvoda, pomaže izlučiti višak natrija iz tijela.

Studija provedena u Japanu obuhvatila je 166 zaposlenika jedne firme, koji su tokom četiri sedmice konzumirali obroke s niskim udjelom natrija i visokim udjelom kalija, uključujući mliječne proizvode poput jogurta.