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Evo koji alat je neophodan za potpunu čistoću usne šupljine

Stomatolozi ističu da se četkica može doći samo do površina zuba

Pravilna oralna higijena. Pexels

Dž. M.

15.12.2025

Za zdravlje zuba i desni, pravilna oralna higijena ključno je oružje, a mnogi od nas često zaborave na jedan od najvažnijih alata – zubni konac. Iako je redovno pranje zuba osnovni korak u održavanju oralnog zdravlja, važno je razumjeti da sama četkica nije dovoljna za potpuno čišćenje usta. Stomatolozi ističu da se četkica može doći samo do površina zuba, dok prostori između zuba, gdje se najčešće nakupljaju plak, bakterije i ostaci hrane, ostaju nepročišćeni.

Dr. Natalie Jeong, predsjednica Odjela za parodontologiju na Tufts University School of Dental Medicine, objašnjava kako redovno pranje zuba nije dovoljno za potpuno čišćenje usne šupljine.

Zašto je konac važan?

Korištenje zubnog konca sprječava nakupljanje plaka između zuba i ispod linije desni. 

- Zubni konac čisti uske prostore do kojih četkica ne može doprijeti - objašnjava dr. Jeong. Redovno korištenje zubnog konca smanjuje rizik od gingivitisa, karijesa, upala desni te gubitka zuba.

Neugodan miris 

Ako konac nakon upotrebe ima neugodan miris, to može biti znak da u ustima još uvijek postoje bakterije ili ostaci hrane. U većini slučajeva, blagi miris nije razlog za zabrinutost, posebno ako ste nedavno jeli. No, ako miris postane oštar ili smrdljiv, to može ukazivati na nakupljanje bakterija, plaka ili čak početne znakove bolesti desni.

Kako se koristi?

Idealno bi bilo koristiti zubni konac barem jednom dnevno, a najbolje je to činiti navečer, prije spavanja, kada nema ostataka hrane u ustima. Dr. Jeong savjetuje: „Omotajte oko 45 centimetara konca oko srednjih prstiju, ostavljajući jedan ili dva centimetra konca za umetanje između zuba i ispod linije desni. Za svaki zub koristite čist dio konca."

Iako korištenje konca svaki dan može izgledati kao obaveza, čak i ako to radite nekoliko puta sedmično, već ćete napraviti značajnu razliku u zdravlju vaših zuba i desni. Tri puta sedmično je bolje nego nikada, naglašava dr. Jeong.

# ZUBI
# DESNI
# ORALNA HIGIJENA
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