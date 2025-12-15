Evo koji alat je neophodan za potpunu čistoću usne šupljine

Za zdravlje zuba i desni, pravilna oralna higijena ključno je oružje, a mnogi od nas često zaborave na jedan od najvažnijih alata – zubni konac. Iako je redovno pranje zuba osnovni korak u održavanju oralnog zdravlja, važno je razumjeti da sama četkica nije dovoljna za potpuno čišćenje usta. Stomatolozi ističu da se četkica može doći samo do površina zuba, dok prostori između zuba, gdje se najčešće nakupljaju plak, bakterije i ostaci hrane, ostaju nepročišćeni.

Dr. Natalie Jeong, predsjednica Odjela za parodontologiju na Tufts University School of Dental Medicine, objašnjava kako redovno pranje zuba nije dovoljno za potpuno čišćenje usne šupljine.

Zašto je konac važan?

Korištenje zubnog konca sprječava nakupljanje plaka između zuba i ispod linije desni.

- Zubni konac čisti uske prostore do kojih četkica ne može doprijeti - objašnjava dr. Jeong. Redovno korištenje zubnog konca smanjuje rizik od gingivitisa, karijesa, upala desni te gubitka zuba.