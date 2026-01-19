Plavi ponedjeljak: Najdepresivniji dan u godini koji uništava raspoloženje i novčanik

Plavi ponedjeljak (Blue Monday) često se opisuje kao „najdepresivniji“ dan u godini i obilježava se trećeg ponedjeljka u januaru, povezan s postprazničnim osećajem tuge i razočarenja.

Marketinška kampanja

Pojam je 2005. godine uveo britanski psiholog Klif Arnal (Cliff Arnall), ali važno je istaći da on nema naučnu osnovu. Nastao je kao dio marketinške kampanje turističke agencije koja je željela da „odredi“ najdepresivniji dan u godini, pri čemu je Arnal naveo da to odgovara trećem ponedjeljku u januaru.

Iako Plavi ponedjeljak nije zasnovan na kliničkim podacima, osjećaj tuge i razočarenja koji mnogi ljudi doživljavaju u ovom periodu može biti vrlo stvaran. Ljekarka Kristin Kravford (Christine Crawford) objašnjava da kraj prazničnog perioda, povratak na posao i hladno vrijeme mogu negativno uticati na raspoloženje, dok dodatni finansijski pritisak dodatno pogoršava stanje.

Osjećaj depresije

- Ljudi u decembru troše mnogo novca, a u januaru pregledaju bankovne izvode. Osim osjećaja krivice zbog propuštenog vremena na poslu, postoji i dodatni finansijski pritisak za one koji pokušavaju nadoknaditi prazničnu potrošnju - navodi Kravford.

Takođe, neispunjena novogodišnja obećanja mogu dodatno doprinijeti osjećaju depresije.

Kako bi poboljšali raspoloženje, Craford savjetuje pravljenje pauza tokom rada, provođenje vremena sa bliskim osobama i fizičku aktivnost, čak i u vidu kratke šetnje. Takođe preporučuje postavljanje realnih očekivanja u vezi s dnevnim obavezama, koja se postepeno mogu proširivati, ali u skladu s mogućnostima pojedinca.