Zašto voda koja je natočena prethodnog dana može biti opasna za zdravlje

Mnoge osobe piju vodu koja je natočena dan ranije, ali stručnjaci savjetuju oprez zbog mogućeg razvoja bakterija.

Dijetetičarka Kristen Smit (Smith) ističe da se drži pravila od 12 sati za čašu vode, nakon tog perioda preporučuje da se natoči svježa voda.

- Tokom prvih 12 sati neće biti dovoljno hrane za bakterije da se razmnože. Nakon toga, voda može postati pogodna za njihov rast - pojašnjava Smit.

Ako voda stoji cijeli dan, najbolje je natočiti novu čašu, čak i ako je korišten filter za vodu. Također, dijeljenje vode s drugim osobama ubrzava razmnožavanje bakterija.

- Nakon što osoba pije direktno iz flaše ili čaše, bakterije iz usta mogu se prenijeti i početi se razmnožavati. Zato je najbolje popiti vodu odmah i baciti preostalu. Ako nemate izbora, bolje je popiti staru vodu nego ostati dehidriran - dodaje Smit.

Glavna poruka je da je svježa voda uvijek sigurniji izbor za zdravlje.