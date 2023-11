Danas je Svjetski dan borbe protiv dijabetesa, koji se obilježava u spomen na dan 1921. godine, kada su Kanađani Frederik Grant Banting (Frederick) i Čarls Best (Charles) izolovali inzulin, što je omogućilo liječenje do tada smrtonosne šećerne bolesti. Za to epohalno otkriće Banting, koji je i rođen na današnji dan 1891., zajedno s Džonom Meklaudom (John MacLeod), s kojim je također sarađivao, dobio je Nobelovu nagradu za medicinu 1923. godine.

Dijabetes je jedan od najbrže rastućih zdravstvenih izazova u 21. vijeku, odnosno bolest koja u cijelom svijetu ima trend porasta, kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju, pa ga danas opisujemo kao pandemiju.

371 milion oboljelih

Prema podacima Međunarodne dijabetičke federacije, u svijetu od šećerne bolesti boluje 8% stanovništva, odnosno 371 milion oboljelih osoba starosti od 20 do 79 godina. Međutim, taj broj je znatno veći jer se, prema procjeni stručnjaka, smatra da čak 50% oboljelih i ne zna da imaju povišen šećer u krvi.

Najveći porast se bilježi u oboljelih od dijabetesa tip 2, a upravo taj oblik šećerne bolesti se poduzimanjem zdravstvenih preventivnih programa ranog prepoznavanja i pravovremenog liječenja može smanjiti. Rizik za nastanak ove bolesti raste s dobi, a značajan utjecaj imaju i nasljedni faktori.

Još nije poznat tačan uzrok nastanka šećerne bolesti tipa 2, ali je uočeno da postoji niz faktora rizika koji su učestali u oboljelih osoba. Najčešći uzroci nastanka dijabetesa tip 2 su prekomjerna tjelesna težina, nepravilna prehrana i tjelesna neaktivnost.