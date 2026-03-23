Budžet se približava cifri od pola milijarde: 'Luka Brčko' kao spas za naftu



U Brčko distriktu se nalazi jedina međunarodna luka BiH. Taj potencijal je već godinama nedovoljno iskorišten, iako je lokalna vlast proteklih godina uložila desetine miliona KM u kranove i infrastrukturu ove luke. Naime, BiH nije uložila ni marku u održavanje dubine korita rijeke Save, kako bi povećala njenu plovnost. Takav projekt, uz značajna ulaganja, zahtijeva i međudržavnu saradnju. Potencijal Luke Riječni saobraćaj je ključni faktor energetske stabilnosti brojnih podunavskih zemalja, poput Srbije, Mađarske, Austrije i Rumunije. Jedan standardni konvoj od četiri riječne barže (teretni brod) mijenja gotovo 500 kamionskih cisterni.

Josić: Okrenuti se riječnom transportu . Facebook Josić: Okrenuti se riječnom transportu . Facebook

- Nakon godina nezainteresovanosti, BiH bi mogla biti prisiljena da se više okrene riječnom transportu, zbog aktuelnih poremećaja u međunarodnom cestovnom saobraćaju – navodi za „Dnevni avaz“ direktor „Luke“ Perica Josić. Dodaje da se i zbog gašenja „Koksare“ Lukavac očekuje rast potražnje za koksom. Tečna goriva trenutno stižu u BiH samo iz Hrvatske. Otvaranjem plovnog puta, BiH bi mogla uvoziti tečna goriva i iz mađarskih i rumunskih rafinerija. Time bi izbjegla cestovne blokade, granične gužve, te značajno snizila transportne troškove, a povećala sigurnost snabdijevanja. Novca ima ali.. Najveći uspjeh BD-a je što gotovo 82.000 njegovih stanovnika svih vjera i nacija živi složno i bez fizičkih ili administrativnih podjela, navodi za „Dnevni avaz“ Igor Babić, predsjednik Sindikata Brčko distrikta. Dobro je i to što novac nije problem, dodaje on, jer se budžet približava cifri od pola milijarde.

Babić: I Distrikt ima glomazan aparat . Facebook Babić: I Distrikt ima glomazan aparat . Facebook