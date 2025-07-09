Na području Brčko distrikta popisuje se šteta nastala usljed olujnog nevremena

Nakon jakog olujnog nevremena koje je juče zahvatilo područje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, najmanje 600 poziva upućeno je Operativno komunikacijskom centru u tom gradu za prijavu nastale štete - potvrđeno je danas na konferenciji za medije na kojoj su se obratili šefovi nadležnih odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH.

Iz Vlade su pozvali građane da sve značajnije štete mogu prijaviti putem pozivnih brojeva 121 i 123 Operativno-komunikacijskom centru nakon čega će komisije koje budu formirane od nadležnih odjeljenja, u narednim danima obići sve lokacije i mjesne zajednice, evidentirati stvarno stanje, a potom će Vlada donijeti odgovarajuće odluke.

- Prema preliminarnim izvještajima s terena, najveće štete zabilježene su u poljoprivredi. Posebno su pogođena poljoprivredna domaćinstva, a velike štete prijavljene su na voćnjacima i usjevima. Mnogi objekti su oštećeni usljed jakog vjetra i intenzivnog grada. Ekipe nadležnih odjeljenja su na terenu, gdje intenzivno rade na evidentiranju šteta i sanaciji posljedica. Službe javnih preduzeća 'Putevi' i 'Komunalno Brčko' uz koordinaciju sa službama Civilne zaštite Brčko distrikta, preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se posljedice nevremena što prije otklonile - kazao je Egrin Huseinović, šef Odjeljenja za javnu bezbjednost u Vladi distrikta.

Protivgradne rakete

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Amir Softić ističe da je jučerašnji dan bio najzahtjevniji u dosadašnjem toku protivgradne sezone. Na području Distrikta aktivno djeluje 14 protivgradnih stanica koje su bile u pripravnosti, a u prijepodnevnim satima ispaljeno je 19 protivgradnih raketa.

- Ipak, zbog zabrane dejstva u periodu od 11.10 do 12.35 sati, koju su izdale prilazne kontrole leta aerodroma Tuzla i EUFOR-a radi sigurnosti vazdušnog saobraćaja, došlo je do pojave grada, pretežno u južnom dijelu Brčko distrikta - rekao je Softić, dodajući da je tokom jučerašnjeg dana dejstvovano s devet stanica, a ispaljeno je ukupno 37 raketa.

Najviše su pogođena područja mjesnih zajednica Bukvik, Vujičići, Čande, Ćoseti, Gornji Rahić, Maoča, Rašljani, Palanka, dobar dio Brke, te dijelovi Bijele i Skakave.

- Preliminarne prijave ukazuju na velike štete na usjevima, posebno kukuruzu, te na plastenicima i drugim poljoprivrednim objektima - dodao je Softić.

Evidencija štete

Naglašeno je da se mora raditi na podizanju svijesti o važnosti osiguranja, te da treba razvijati nove politike za unapređenje sistema navodnjavanja, s obzirom na sve češće suše i ekstremne vremenske uslove.

- Zadatak Odjeljenja za raseljena lica i stambena pitanja jeste da predloži članove komisije koja će izlaziti na teren i vršiti evidenciju štete koja je nastala na stambenim objektima. Prijedlog članova komisije će ići prema nadležnom odjeljenju i ono će prijedlog uputiti na sjednicu Vlade gdje će biti donesena odluka o komisiji koja će izlaziti na teren i vršiti evidenciju nastale štete na stambenim objektima - navela je šefica Odjeljenja za izbjeglice i stamben apitanja Negra Čardaklija.

S konferencije za medije je upućen poziv da se na području Distrikta proglasi stanje elementarne nepogode izazavno olujnim nevremenom.