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ZABORAVLJENI OD SVIH

Povratničke porodice u BiH na meti konstantnih pljački i napada

Uz taj put veliki nam je problem što nas ne pokriva bh. mreža, nas pokriva više hrvatska mreža, vrlo teško komuniciramo sa svijetom, kaže Rokvić

Selo Trubar kod Drvara. Wikipedia

B. S.

25.4.2026

Put prema selu Trubar sam po sebi govori dovoljno. Iako administrativno pripada Bihaću, do njega se dolazi preko Drvara, lošim i teško prohodnim putem, piše BHRT.

Ovdje je nekad živjelo nekoliko stotina ljudi, danas tek nekolicina, uglavnom starijih, ljudi koji su odavno zaboravljeni. Bez telefonske mreže i osnovnih uvjeta za život.

- Uz taj put veliki nam je problem što nas ne pokriva bh. mreža, nijedna, nas pokriva više hrvatska mreža, vrlo teško komuniciramo sa svijetom, i putno i telefonski - kaže za BHRT povratnica Milena Rokvić.

Mještani ovog sela sad nemaju ni miran san. Posljednjih sedmica provaljeno je u nekoliko kuća, kao i u crkvu, za koje mještani kažu da su ih počinili migranti koji prolaze ovim područjem. U selu koje je već godinama izolovano, osjećaj nesigurnosti dodatno je porastao.

- U našem selu je provaljeno više kuća, provaljena nam je crkva, meni je nanesena šteta u novcu, imao sam jedni veću svotu novca. Ljudi se boje baš u strahu žive - kaže mještanin Nedeljko Zeljković.

Zbog blizine granice, kroz njihovo selo već godinama postoje migrantske rute, gdje je i ranije bilo zabilježenih problema. Tako je i brat Rajka Babića prije nekoliko sedmica ispred porodične kuće imao neugodan susret s grupom migranata.

- Zadržali su se možda oko sat vremena, on se snašao, imamo taj voki toki, kao zvao je policiju, oni su to čuli, između sebe su se i nešto potukli, prevrtali, tukli se, i onda su otišli prema putu. Mi se ovdje osjećamo nesigurno - kaže Rajko Babić.

Knežević Jovica kaže da su mu pokušali provaliti u vikendicu, zbog čega je nakon toga sam dodatno osigurao objekat kako bi spriječio nove pokušaje.

- Sad sam stavio rešetke, na vrata na prozor, imam još jedan prozor, i ova dva gore, tako da se pokušavam obezbijediti, ako može, šta da vam kažem, situacija je takva - navodi Knežević.

Godinama mještani ovog sela upućuju apele nadležnim institucijama, ali, kako kažu, nikada nisu dobili odgovor, već samo tišinu i ignorisanje svih prijavljenih problema.

- Pisali smo mi zahtjeve i gradonačelniku, tražili smo da nas primi, da porazgovaramo i kantonalnoj upravi smo pisali, nikakav odgovor nikad dobili nismo - kaže Stevo Rokvić, predsjednik Udruženja Trubar.

Načelnica Drvara ukazala je na sigurnosne probleme u ovom području, uključujući učestala kretanja migranata, te apelovala na jačanje graničnog i policijskog nadzora.

Iako danas suočena s brojnim izazovima, ovakva povratnička i rijetko naseljena sela podsjećaju na važnost očuvanja života na marginama, gdje se uz prirodne ljepote i tišinu kriju i priče ljudi koji, uprkos svemu, ostaju vezani za svoj kraj.

# POVRATNICI
# UNSKO-SANSKI KANTON
# BIH
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