Povratničke porodice u BiH na meti konstantnih pljački i napada

Put prema selu Trubar sam po sebi govori dovoljno. Iako administrativno pripada Bihaću, do njega se dolazi preko Drvara, lošim i teško prohodnim putem, piše BHRT.
Ovdje je nekad živjelo nekoliko stotina ljudi, danas tek nekolicina, uglavnom starijih, ljudi koji su odavno zaboravljeni. Bez telefonske mreže i osnovnih uvjeta za život.
- Uz taj put veliki nam je problem što nas ne pokriva bh. mreža, nijedna, nas pokriva više hrvatska mreža, vrlo teško komuniciramo sa svijetom, i putno i telefonski - kaže za BHRT povratnica Milena Rokvić.
Mještani ovog sela sad nemaju ni miran san. Posljednjih sedmica provaljeno je u nekoliko kuća, kao i u crkvu, za koje mještani kažu da su ih počinili migranti koji prolaze ovim područjem. U selu koje je već godinama izolovano, osjećaj nesigurnosti dodatno je porastao.
- U našem selu je provaljeno više kuća, provaljena nam je crkva, meni je nanesena šteta u novcu, imao sam jedni veću svotu novca. Ljudi se boje baš u strahu žive - kaže mještanin Nedeljko Zeljković.
Zbog blizine granice, kroz njihovo selo već godinama postoje migrantske rute, gdje je i ranije bilo zabilježenih problema. Tako je i brat Rajka Babića prije nekoliko sedmica ispred porodične kuće imao neugodan susret s grupom migranata.
- Zadržali su se možda oko sat vremena, on se snašao, imamo taj voki toki, kao zvao je policiju, oni su to čuli, između sebe su se i nešto potukli, prevrtali, tukli se, i onda su otišli prema putu. Mi se ovdje osjećamo nesigurno - kaže Rajko Babić.
Knežević Jovica kaže da su mu pokušali provaliti u vikendicu, zbog čega je nakon toga sam dodatno osigurao objekat kako bi spriječio nove pokušaje.
- Sad sam stavio rešetke, na vrata na prozor, imam još jedan prozor, i ova dva gore, tako da se pokušavam obezbijediti, ako može, šta da vam kažem, situacija je takva - navodi Knežević.
Godinama mještani ovog sela upućuju apele nadležnim institucijama, ali, kako kažu, nikada nisu dobili odgovor, već samo tišinu i ignorisanje svih prijavljenih problema.
- Pisali smo mi zahtjeve i gradonačelniku, tražili smo da nas primi, da porazgovaramo i kantonalnoj upravi smo pisali, nikakav odgovor nikad dobili nismo - kaže Stevo Rokvić, predsjednik Udruženja Trubar.
Načelnica Drvara ukazala je na sigurnosne probleme u ovom području, uključujući učestala kretanja migranata, te apelovala na jačanje graničnog i policijskog nadzora.
Iako danas suočena s brojnim izazovima, ovakva povratnička i rijetko naseljena sela podsjećaju na važnost očuvanja života na marginama, gdje se uz prirodne ljepote i tišinu kriju i priče ljudi koji, uprkos svemu, ostaju vezani za svoj kraj.