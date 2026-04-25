Povratničke porodice u BiH na meti konstantnih pljački i napada

Put prema selu Trubar sam po sebi govori dovoljno. Iako administrativno pripada Bihaću, do njega se dolazi preko Drvara, lošim i teško prohodnim putem, piše BHRT. Ovdje je nekad živjelo nekoliko stotina ljudi, danas tek nekolicina, uglavnom starijih, ljudi koji su odavno zaboravljeni. Bez telefonske mreže i osnovnih uvjeta za život. - Uz taj put veliki nam je problem što nas ne pokriva bh. mreža, nijedna, nas pokriva više hrvatska mreža, vrlo teško komuniciramo sa svijetom, i putno i telefonski - kaže za BHRT povratnica Milena Rokvić. Mještani ovog sela sad nemaju ni miran san. Posljednjih sedmica provaljeno je u nekoliko kuća, kao i u crkvu, za koje mještani kažu da su ih počinili migranti koji prolaze ovim područjem. U selu koje je već godinama izolovano, osjećaj nesigurnosti dodatno je porastao.

- U našem selu je provaljeno više kuća, provaljena nam je crkva, meni je nanesena šteta u novcu, imao sam jedni veću svotu novca. Ljudi se boje baš u strahu žive - kaže mještanin Nedeljko Zeljković. Zbog blizine granice, kroz njihovo selo već godinama postoje migrantske rute, gdje je i ranije bilo zabilježenih problema. Tako je i brat Rajka Babića prije nekoliko sedmica ispred porodične kuće imao neugodan susret s grupom migranata. - Zadržali su se možda oko sat vremena, on se snašao, imamo taj voki toki, kao zvao je policiju, oni su to čuli, između sebe su se i nešto potukli, prevrtali, tukli se, i onda su otišli prema putu. Mi se ovdje osjećamo nesigurno - kaže Rajko Babić.