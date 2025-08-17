Šezdeset godina karikature: Ito Korjenić izlaže u Mostaru

Izložba karikatura "Uozbiljimo se“, autora Ite Korjenića, bit će otvorena u utorak, 19. avgusta, u Galeriji kraljice Katarine Kosače u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače s početkom u 19:30 sati.

Korjenić će se predstaviti s oko pedeset radova koji tematiziraju društvene pojave iz savremenog konteksta. Izložba je dio obilježavanja 60 godina autorova stvaralaštva u području karikature, a fokusirana je na aktualne teme.

Karikature nose snažnu društvenu, političku i moralnu poruku, uz dozu satire i humora, te djeluju kao korektiv pojedinca i društva, najavili su organizatori.

Ito Korjenić rođen je u Mostaru 1943. godine. Prve karikature objavljivao u mostarskim listovima: Sloboda, Hit, Soko da bi od 1965. godine, prvo u sarajevskom Oslobođenju, započeo saradnju s tiskanim medijima izvan Mostara.

Od tada je, među ostalima, sarađivao s listovima: Vijesnik (Zagreb), Večernji list (Zagreb), Slobodna Dalmacija (Split), Berekin (Split) , Jež (Beograd), Osmeh (Novi Sad), Veseli svet ( Novi Sad), Pavliha ( Ljubljana), Osten (Skoplje ), Večernje novine (Sarajevo), Politika (Beograd), Riječ (Mostar), Mostarsko jutro (Mostar, Hercegovački tjednik (Mostar) itd.

Itina antiratna karikatura nalazi se na naslovnoj strani korica knjige "Warikatura croatica“ iz 1999. godine u kojoj su zastupljene kreacije svjetski poznatih karikaturista.

Objavio je dvije publikacije od kojih je jedna s antiratnim karikaturama (1993.), dok je druga autobiografski roman (2019.). Priredio je niz samostalnih i nekoliko kolektivnih izložbi u Mostaru, Italiji i Australiji.