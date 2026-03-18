Dodik pokušava Bošnjake prikazati kao islamsku prijetnju u Evropi

Novinar i urednik Dnevnog avaza Danijal Hadžović gostovao je u gledanoj emisiji Balkan Rules koju uređuje i vodi Dino Hubanić, gdje je, između ostalog, govorio i o međunarodnim aktivnostima predsjednika RS Milorad Dodik i njegovim pokušajima političkog pozicioniranja na globalnoj sceni.

Hadžović je istakao da Dodik već duže vrijeme pokušava izgraditi mrežu podrške kroz povezivanje s populističkim desnim političkim snagama u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je naveo, riječ je o kontaktima sa strukturama bliskim njemačkom AfD-u, Marine Le Pen i Slobodarska stranka Austrije, ali i pojedincima iz političkog kruga američkog predsjednika Donalda Trumap, poput Roda Blagojevicha i Rudyja Giulianija.

Plaćene aktivnosti

- To lobiranje nije spontano niti ideološki dosljedno, već se radi o plaćenim aktivnostima koje imaju ograničen domet. Ipak, ne treba ga ni potcjenjivati – kazao je Hadžović.

Posebno je naglasio da je Dodik uspio ostvariti određene konkretne rezultate, uključujući i ukidanje američkih sankcija njemu i pojedincima iz njegovog okruženja, što, kako je istakao, predstavlja rijedak presedan u međunarodnoj politici.

Govoreći o aktuelnoj strategiji, Hadžović je upozorio da Dodik pokušava Bosnu i Hercegovinu uklopiti u širi narativ populističke desnice, koji islam i muslimane prikazuje kao prijetnju zapadnoj civilizaciji.

Bez ozbiljnog odgovora

– Cilj je stvoriti percepciju da u BiH postoje ekstremističke strukture koje ugrožavaju kršćane, čime se pokušava pridobiti podrška određenih političkih krugova na Zapadu za ideološki rat protiv Bošnjaka – rekao je.

Dodao je da je određena “sreća” za BiH to što je riječ o relativno maloj i geopolitički manje značajnoj zemlji, zbog čega takvi narativi zasad nemaju veći odjek čak ni unutar tih političkih krugova.

Ipak, problem vidi u izostanku adekvatnog odgovora iz same Bosne i Hercegovine.

– Domaća politika ne nudi nikakav ozbiljan odgovor. Politički akteri su zaokupljeni međusobnim optužbama, borbom za resurse i lokalnim temama koje rijetko prelaze okvire Sarajeva – zaključio je Hadžović.