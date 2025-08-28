Nakon pobune u Autoputevima RS: Vlada smijenila Nadzorni odbor koji se protivio imenovanju Viškovića

Samo dan nakon što su članovi Nadzornog odbora Autoputeva Republike Srpske otvoreno ustali protiv imenovanja Radovana Viškovića za direktora ovog javnog preduzeća, Vlada RS u tehničkom mandatu reagovala je munjevito, smijenila je kompletan odbor i imenovala novi, piše Srpskainfo.

Odluka je donesena uprkos upozorenjima da bi ovakav potez mogao ozbiljno ugroziti međunarodne projekte i finansiranja, jer se Višković nalazi na američkoj OFAC listi, što ga čini nepodobnim za potpisivanje međunarodnih ugovora.

Otvoren protest

Tim povodom je jučer poslijepodne održan hitan sastanak članova Nadzornog odbora na kojem je izražen otvoren protest zbog najavljenog imenovanja.

– Višković se nalazi na američkoj crnoj listi, što predstavlja ozbiljnu prepreku za međunarodno poslovanje preduzeća. Lica koja su na OFAC listi ne mogu potpisivati međunarodne ugovore, što bi moglo dovesti u pitanje brojne projekte koji zahtijevaju međunarodnu saradnju i finansiranje – rekao je sinoć izvor Srpskainfo iz Nadzornog odbora.

Ovakva odluka, kako je kazao, predstavljala bi direktno ugrožavanje postojećih projekata, te poslovne stabilnosti i ugleda Autoputeva RS, posebno u kontekstu potencijalnih stranih investicija i partnerskih odnosa sa međunarodnim kompanijama i finansijskim institucijama.

- EBRD, kao najveći kreditor Autoputeva RS, obavijestio je danas Vladu RS u tehničkom mandatu i Vijeće ministara BiH da će se povući sa projekta finansiranja autoputa ako lice sa OFAC liste bude imenovano za direktora Autoputeva RS - naglasio je izvor Srpskainfo.

Privilegija biranja

Podsjećamo, Radovan Višković je prošle sedmice podnio ostavku na mjesto predsjednika Vlade Republike Srpske, a njegovo povlačenje je ubrzo potvrđeno u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Isti dan kada je Višković podnio ostavku, Milorad Dodik najavio je da će sad već bivši premijer preuzeti upravljanje javnim preduzećem Autoputevi RS.

Višković se, s druge strane, pohvalio da je sam izabrao gdje će nastaviti svoju karijeru, navodeći da je imao privilegiju biranja radnog mjesta.

– Možda ne bih trebao, ali ću reći. Ja sam bio u poziciji da izaberem radno mjesto koje želim da radim – rekao je Višković.