Važna obavijest iz Toplana Sarajevo: Otpis zateznih kamata za sve koji podmire ukupan dug za grijanje

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo oglasili su se saopćenjem obavještavajući svoje korisnike da, u skladu sa važećim propisima u Federaciji BiH, postoji mogućnost otpisa zakonskih zateznih kamata za sve korisnike koji izmire svoj ukupan dug za grijanje uz eventualne sudske troškove.

Kako su naveli u saopćenju, za one koji nisu u mogućnosti dug platiti odjednom, omogućeno je plaćanje duga na rate, kroz zaključenje ugovora o reprogramu, u skladu sa propisima i uz adekvatno obezbjeđenje.

- Naš cilj je da korisnicima pružimo realnu i dostupnu mogućnost izmirenja dospjelih obaveza, uz fer i jednako postupanje prema svima. Pozivamo korisnike da nas posjete u Centrima za korisnike, gdje mogu dobiti detaljne informacije i podršku u pronalaženju najpovoljnijeg načina otplate. Zajedno dolazimo do rješenja - saopćeno je iz KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.