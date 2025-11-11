U Kantonu Sarajevo u srijedu počinje vakcinacija protiv gripe

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 7.540 besplatnih doza vakcina protiv gripe (Vaxigrip Tetra), za sezonu 2025/2026, koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS. Vakcinacija počinje sutra u svih devet organizacionih jedinica i pripadajućim ambulantama porodične medicine.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, osobe s invaliditetom, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, trudnice, imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca), zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS.

Također, tu spadaju i zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

- Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu te odgovarajući dokument, koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija - navode iz Press službe JUDZKS.