RIZIČNE GRUPE U FOKUSU

U Kantonu Sarajevo u srijedu počinje vakcinacija protiv gripe

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu te odgovarajući dokument, koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija

Vakcinacija.

FENA

11.11.2025

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 7.540 besplatnih doza vakcina protiv gripe (Vaxigrip Tetra), za sezonu 2025/2026, koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS. Vakcinacija počinje sutra u svih devet organizacionih jedinica i pripadajućim ambulantama porodične medicine.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, osobe s invaliditetom, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, trudnice, imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca), zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS.

Također, tu spadaju i zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

- Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu te odgovarajući dokument, koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija - navode iz Press službe JUDZKS.

# GRIPA
# MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KS
# VAKCINA
